Datacolor im ersten Halbjahr 2022/23



05.05.2023

Umsatz und Rentabilität erneut gesteigert

Datacolor verbesserte im ersten Halbjahr 2022/23 in einem herausfordernden, von Inflation, globalen politischen und finanziellen Unsicherheiten geprägten Umfeld den Umsatz und die operative Rentabilität. Der Nettoumsatz übertraf mit USD 45,4 Mio. (Vorjahr: USD 42,3 Mio.) die Vorjahresperiode um 7,4% (13,1% in Lokalwährung). Die Bruttogewinnmarge entwickelte sich trotz spürbar gestiegener Materialkosten stabil und entsprach 65,6% (65,5%). Datacolor erzielte in der Berichtsperiode einen Betriebsgewinn (EBIT) von USD 4,9 Mio. (USD 3,8 Mio.). Die operative Rentabilität wurde mit einer EBITDA-Marge von 12,8% (11,0%) und einer EBIT-Marge von 10,8% (9,0%) weiter verbessert. Aufgrund des Aufwärtstrends an den globalen Aktienmärkten erzielte Datacolor im Berichtszeitraum ein positives Finanzergebnis von USD 2,6 Mio. (USD -1,4 Mio.). Damit wurde der Reingewinn auf insgesamt USD 6,2 Mio. (USD 1,9 Mio.) gesteigert, der Gewinn pro Aktie betrug USD 38,36 (USD 11,71). Zum Ende der Berichtsperiode verfügte Datacolor am 31. März 2023 über eine Bilanzsumme von USD 85,7 Mio. (30. September 2022: USD 81,3 Mio.) und eine substanzielle Nettoliquidität inklusive Finanzanlagen von USD 44,7 Mio. (30. September 2022: USD 43,7 Mio.). Datacolor ist weiterhin schuldenfrei und verfügt über eine solide Eigenkapitalquote von 61,4% (30. September 2022: 58,8%). Der Personalbestand nahm im ersten Halbjahr 2022/23 infolge des Umsatzwachstums auf durchschnittlich 408 (385) Mitarbeitende zu.



Wachstum getrieben durch Umsatz in Asien und Europa

Zur erfreulichen Entwicklung im Berichtszeitraum trug eine gute Nachfrage nach den innovativen Hard- und Softwareprodukten von Datacolor bei. Die hochpräzisen Lösungen von Datacolor unterstützen Kunden in einer Vielzahl von Branchen bei der Digitalisierung von Farbworkflows. Der grösste Absatzmarkt ist mit 44% (41,7%) weiterhin die Region Asien. Der Umsatzanteil von Kunden in Europa betrug 31,3% (31,2%), und die Verkäufe in Nord- und Südamerika entsprachen 24,7% (27,1%).



Neue Produkte prägen Geschäftsentwicklung

Datacolor investierte erneut massgeblich in die Weiterentwicklung ihrer innovativen Produktpalette für den Industrie- und Konsumentenmarkt. Im Berichtszeitraum stand unter anderem die neuste Generation der hocheffizienten Gerätefamilie Spectro 1000/700 im Fokus. Das Datacolor High-End-Spektralphotometer wurde für hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Rezeptur und der Qualitätskontrolle hauptsächlich in den Branchen Textilien, Kunststoffe, Farben und Beschichtungen entwickelt und verfügt über Internet-Anbindung für Fernwartung. Sehr erfreulich entwickelte sich auch die Nachfrage für den ColorReader EZ, einem tragbaren Messgerät, das Heimwerkern das Abstimmen und Auswählen von Farben erleichtert, indem es eine einfache Zuordnung zu internationalen Farbstandards ermöglicht. Weiter lancierte Datacolor Spyder Checkr Photo, ein kleines und handliches Messsystem für Fotografen, das eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, die Farbkonsistenz auf Monitoren und Drucker sicherzustellen. In den kommenden Monaten sind weitere Markteinführungen sowohl von Hard- und Softwareprodukten geplant, die mit innovativen Funktionen ein breites Spektrum von Industrie- und Privatkunden ansprechen.



Ausblick

Verwaltungsrat und Management von Datacolor erwarten im zweiten Halbjahr 2022/23 trotz der weltwirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Lage eine moderate Umsatzzunahme und ein operatives Ergebnis in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahrs. Mit ihren erfolgreichen Farbmanagementlösungen für Kunden im Industrie- und Konsumentenmarkt sowie anhaltend hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung und weiteren Produktinnovationen strebt Datacolor im Geschäftsjahr 2022/23 weiterhin an, den Umsatz des Vorjahrs zu übertreffen und das operative Ergebnis zu halten oder leicht zu steigern, vorausgesetzt, dass keine für die Weltwirtschaft disruptiven Ereignisse eintreten. Mit einer substanziellen Nettoliquidität inklusive Finanzanlagen und einer soliden Eigenkapitalbasis ist Datacolor gut gerüstet, um ihre Marktposition mit organischem Wachstum sowie mit der Geschäftstätigkeit ergänzenden Akquisitionen auszubauen.



