^ Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp Unternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 05.05.2023 Kursziel: C$0.82 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 0,85 auf CAD 0,82. Zusammenfassung: Klondike hat den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung bekannt gegeben, die neue Finanzmittel zur Deckung der Explorations- und Unternehmenskosten für die kommende Saison sichert. Obwohl das Unternehmen ursprünglich bis zu C$3 Mio. für die Runde anvisiert hatte, betrachten wir den Bruttoerlös von C$2,6 Mio. als einen Erfolg in einem immer noch schwierigen Finanzierungsumfeld. Das Management erwägt derzeit Bohroptionen zur Erkundung neuer Ziele und/oder zur Erweiterung der Ressource. Wir gehen davon aus, dass Klondike in den kommenden Tagen konkretere Pläne für die kommende Saison, sowie die Ergebnisse der ausstehenden Untersuchungsergebnisse der Feldarbeiten von 2022 bekannt geben wird. Nachdem wir unser Übernahmeszenario neu kalibriert haben, bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung für Klondike Gold mit einem Kursziel von C$0,82 (vorher: C$0,85). First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from CAD 0.85 to CAD 0.82. Abstract: Klondike has announced the successful completion of a private placement securing new funds to cover exploration and corporate costs for the upcoming season. Although the company had originally targeted up to C$3m for the round, we consider the C$2.6m in gross proceeds a win in a still challenging financing environment. Management are presently weighing drilling options for exploring new targets and / or expanding the resource. We expect Klondike to announce more concrete plans for the upcoming season in the coming days as well as results of the outstanding assays from 2022 field work. We remain Buy-rated on Klondike Gold with a C$0.82 target price (old: C$0.85) after recalibrating our takeout scenario. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26923.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °