Diese 2 Aktien sind gerade lächerlich günstig bewertet

An den Börsen haben die Optimisten die Oberhand gewonnen. Vor wenigen Wochen sah es noch so aus, als würden die Probleme einiger Banken die Märkte in die Tiefe reißen. Zeitweise ist der DAX unter die Marke von 15.000 Punkten abgerutscht. Die Kursverluste wurden aber innerhalb kürzester Zeit wieder ausgebügelt. Vor wenigen Tagen hat der Index dann sogar zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder die Marke von 16.000 Punkten überschritten. Tatsächlich ist der Index mit einem Stand von 15.961 Punkten nur noch 2 % von seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2021 entfernt (Stand 05.05.2023).

2 Aktien mit niedrigem KGV und guten Aussichten

Das klingt erst mal ganz nach hohen Kursen und überteuerten Aktien. In manchen Fällen mag das auch stimmen. Aber es gibt immer noch einige Aktien, an denen die Kursrally vorbeigegangen ist und die auch jetzt noch extrem günstig bewertet sind, wenn man das Verhältnis vom Aktienkurs zum Gewinn je Aktie als Maßstab nimmt. Einige Aktien sind sogar schon für weniger als das 5-Fache des Gewinns zu haben. Würden diese Unternehmen ihren gesamten Gewinn als Dividende ausschütten, hätte man als Anleger nach weniger als fünf Jahren seinen kompletten Einsatz zurück und würde immer noch den selben Anteil am Unternehmen halten.

Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist deshalb meist ein guter erster Indikator, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Hier sind zwei solcher Aktien, die mit einem extrem niedrigen KGV überzeugen können.

Mercedes-Benz

Der erste Kandidat in dieser Reihe ist die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000). Mercedes hat in den letzten Jahren extrem gute Ergebnisse abgeliefert. Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz um mehr als 10 % auf 150 Mrd. Euro gestiegen und das Nettoergebnis je Aktie sogar um mehr als 30 % auf 13,55 Euro.

Zwar schüttet Mercedes nicht den kompletten Gewinn an seine Aktionäre aus. Aber immerhin wurde die Dividende auf 5,20 Euro je Aktie angehoben. Beim aktuellen Aktienkurs von 66,70 Euro ergibt das eine Dividendenrendite von fast 8 %. Denn trotz der hervorragenden Zahlen ist die Aktie im Verhältnis zum Gewinn sehr günstig bewertet. Aktuell zahlt man nur das 5-Fache des letzten Jahresgewinns!

Und im ersten Quartal hat Mercedes ein weiteres Mal hervorragende Zahlen abgeliefert. Der Umsatz ist um 8 % gestiegen und der Nettogewinn je Aktie um 12 % auf 3,69 Euro. Die Gewinne sprudeln also munter weiter und es sieht nicht danach aus, als würde die Party in naher Zukunft enden. Genau das macht die Aktie so interessant.

Deutsche Bank

Ähnlich sieht es beim zweiten Kandidaten, der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) aus. Die Deutsche Bank war seit der Finanzkrise vor 15 Jahren in einer Art Dauerumbau. Das Unternehmen hat sich aus einigen Geschäftsbereichen zurückgezogen und sich von seinen Aktionären mit Hilfe mehrerer Kapitalerhöhungen jede Menge Kapital besorgt.

Inzwischen ist der Umbau aber größtenteils abgeschlossen und die Bank wieder hochprofitabel. Allein im letzten Geschäftsjahr lag der Nettogewinn bei 5 Mrd. Euro, oder 2,37 Euro je Aktie. Aktuell zahlt man für einen Anteilsschein gerade einmal 9,6 Euro, also nur das 4-Fache des Gewinns!

Dabei sieht es ganz danach aus, dass der Gewinn auch in diesem Jahr kräftig weiter steigen wird. Schon im ersten Quartal ist der Gewinn je Aktie um weitere 10 % auf 0,61 Euro geklettert. Von den aktuellen Turbulenzen in der Branche zeigt sich die Bank also eher unbeeindruckt. Tatsächlich wurde vor wenigen Tagen sogar eine Übernahme in Großbritannien angekündigt.

Aber auch ohne Übernahmen will das Finanzunternehmen die Gewinne weiter steigern. Bis 2025 soll die Eigenkapitalrendite ein weiteres Stück steigen und die Bank damit zur internationalen Konkurrenz aufschließen. Insgesamt wirkt die Aktie deshalb beim derzeitigen Kurs sehr attraktiv bewertet.

