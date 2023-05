ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 17,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chris Counihan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Jahresziel sei aber an das untere Ende der unveränderten Spanne gelegt worden. Counihan rechnet insgesamt mit einer mauen Kursreaktion./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 01:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 01:25 / ET

