Cincinnati Financial gibt Dividende bekannt

Der US-Versicherungskonzern Cincinnati Financial Corporation (ISIN: US1720621010, NYSE: CINF) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 75 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 14. Juli 2023 (Record day: 16. Juni 2023).

Ende Januar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (69 Cents) eine Erhöhung der Dividende um 9 Prozent. Damit hatte der Konzern aus Fairfield im Bundesstaat Ohio das 63. Jahr in Folge seine Dividende erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 3,00 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 106,00 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,83 Prozent (Stand: 8. Mai 2023).

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 stand unter dem Strich ein Gewinn von 225 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 266 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 27. April 2023 berichtet wurde. Der operative Ertrag (non-GAAP) betrug 141 Mio.US-Dollar (Vorjahr: 260 Mio. US-Dollar). Die Cincinnati Financial Corporation bietet über Tochtergesellschaften wie Cincinnati Insurance Company, Cincinnati Indemnity Company oder Cincinnati Casualty Company Sach- und Unfallversicherungen an.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,53 Prozent im Plus (Stand: 8. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 16,55 Mrd. US-Dollar.

