ElringKlinger startet besser ins neue Geschäftsjahr

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ElringKlinger ist besser in das Geschäftsjahr gestartet als im vergangenen Jahr. In den ersten drei Monaten dieses Jahres konnte ElringKlinger seinen Umsatz um 12,2 Prozent auf rund 488 Millionen Euro steigern, wie das Unternehmen aus Dettingen an der Ems (Kreis Reutlingen) am Dienstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 14,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 26 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn, der mit 6,7 Millionen Euro deutlich höher ausfiel als vor einem Jahr (4 Millionen Euro). Zurück ging hingegen der Auftragseingang, von 578,3 Millionen Euro im ersten Quartal 2022 auf nun 474,9 Millionen Euro./rwi/DP/zb