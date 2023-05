EQS-News: JOLT Energy GmbH: JOLT Energy erhält Investment von InfraRed über 150 Mio. Euro, um ein urbanes Ultra-Schnellladenetz zu errichten

Emittent / Herausgeber: JOLT Energy GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

JOLT Energy GmbH: JOLT Energy erhält Investment von InfraRed über 150 Mio. Euro, um ein urbanes Ultra-Schnellladenetz zu errichten



09.05.2023 / 09:00 CET/CEST

JOLT Energy erhält Investment von InfraRed über 150 Mio. Euro, um ein urbanes Ultra-Schnellladenetz zu errichten

Infrastrukturkapitalgeber InfraRed Capital Partners investiert in JOLT

Tausende Ultra-Schnellladestationen mit Ladeleistung von bis zu 320 kW in europäischen und nordamerikanischen Städten geplant

Kombination von Ladestationen und Batteriespeichern ermöglicht Aufbau eines Ultra-Schnellladenetzes in urbanen Gebieten – ohne aufwändigen Netzausbau

Kommunale und kommerzielle Standortbetreiber erhalten Schnellladestationen von JOLT, ohne selbst investieren oder diese betreiben zu müssen

München, Dublin & London, 9. Mai 2023 - Das E-Mobilitätsunternehmen JOLT Energy GmbH (JOLT), ein Pionier beim Betrieb batteriegepufferter Ultra-Schnellladestationen in urbanen Gebieten, expandiert: In den kommenden Jahren werden Tausende Schnellladestationen in europäischen und nordamerikanischen Städten installiert. Dies gab das in München und Dublin ansässige Unternehmen am 9. Mai 2023 bekannt. Mit dem Ausbau einer Ultra-Schnellladeinfrastruktur will JOLT den Übergang zur Elektromobilität beschleunigen und einen signifikanten Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten.

JOLT revolutioniert das Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen in städtischen Gebieten durch die Kombination von Ladestationen und Batteriespeichern. JOLT-Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 320 kW können an das bestehende Niederspannungsnetz angeschlossen werden. Die in die Stationen integrierten Batteriespeicher liefern zusätzliche Energie für den Ladevorgang und ermöglichen es, Strom für bis zu 100 Kilometer Reichweite in nur fünf Minuten zu laden. Städte und Standortpartner haben mit JOLT die Möglichkeit, zügig eine Schnellladeinfrastruktur aufzubauen – ohne aufwändige Baumaßnahmen oder zusätzlichen Netzausbau.

Ermöglicht wird der Aufbau einer flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur durch den Abschluss einer großen Finanzierungsrunde mit InfraRed Capital Partners (InfraRed), einer führenden internationalen Infrastruktur-Investmentgesellschaft. InfraRed hat über eine Kapitalzuteilung 150 Millionen Euro in JOLT investiert, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. JOLT wurde von der Finanzberatung Nomura Greentech beraten. Die Transaktion wurde am 5. Mai 2023 abgeschlossen.

Maurice Neligan, CEO von JOLT: „Mit InfraRed hat JOLT einen Finanzierungspartner gefunden, der den Aufbau einer zukunftsweisenden Infrastruktur unterstützt und den Weg für den entscheidenden Wandel in der E-Mobilität ebnet. Unsere ultra-schnellen Ladestationen mit leistungsstarken Batteriespeichern sind das fehlende Bindeglied, um die Energie- und Verkehrswende in den Städten zu beschleunigen. Diese Ladesysteme sind ein wesentlicher Faktor dafür, dass Stadtbewohner das volle Potenzial von Elektrofahrzeugen nutzen können.“

Stephane Kofman, Partner und Head of Capital Gain Funds bei InfraRed: „Die Investition in eine schnelle Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge passt zu unserem Ansatz, eine kohlenstoffarme Zukunft zu unterstützen. InfraRed besitzt langjährige Erfahrung mit Investitionen in Erneuerbare Energien und Batterien. Mit unserer Investition in JOLT konzentrieren wir uns auf einen Sektor mit attraktivem Wachstumspotenzial. Der Ausbau des Netzes mit ultra-schnellen Ladestationen wird die Verbreitung von Elektrofahrzeugen erleichtern. Wir sind stolz darauf, mit JOLT zusammenzuarbeiten und unseren Teil zur Dekarbonisierung des Verkehrs beizutragen."

JOLT Energy, ein führender Charge Point Operator (CPO), wurde 2018 gegründet und konzentriert sich auf städtische Gebiete. Denn hier leben drei von vier Europäern, die meist keine ausreichende Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge besitzen. Ziel des Unternehmens ist es, in den kommenden Jahren zuverlässige, ultra-schnelle Lademöglichkeiten in Ballungsräumen für Fahrer von Elektrofahrzeugen bereitzustellen. Die ersten Standorte in deutschen Städten sind bereits in Betrieb; weitere 100 sollen bis Ende des Jahres folgen.

Die Ladestationen von JOLT werden hauptsächlich in innerstädtischen, öffentlich zugänglichen und stark frequentierten Bereichen installiert, beispielsweise auf Supermarkt-Parkplätzen. Das Unternehmen bietet ultra-schnelle Ladelösungen mit bis zu 320 kW Leistung an und verfügt somit über eines der schnellsten Ladenetzwerke auf dem Markt. Dank des integrierten Batteriespeichers können die Ladestationen von JOLT ohne größere Baumaßnahmen an nahezu jedes Niederspannungs-Wechselstromnetz angeschlossen werden und einen Beitrag für die Netzstabilität auf regionaler Ebene leisten. JOLT trägt dazu bei, den Übergang zur flächendeckenden E-Mobilität zu beschleunigen, die Klimaziele zu erreichen und die Luftverschmutzung und Lärmbelastung in den Städten zu reduzieren.

JOLT will sowohl mit Städten als auch mit gewerblichen Einrichtungen wie Supermärkten, Restaurants und Tankstellen kooperieren, um Ladestationen an zentralen Orten für Fahrer von Elektrofahrzeugen einzurichten. Durch diese Partnerschaften können Städte ihre Standortattraktivität steigern. Gewerbliche Standortpartner haben wiederum die Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Über JOLT Energy

JOLT Energy, ein 2018 gegründeter Charge Point Operator (CPO) mit Sitz in Dublin und München, bietet Autofahrer:innen ultraschnelles Laden in europäischen und nordamerikanischen Städten an. Die Ladeinfrastruktur von JOLT kann dank einer Ladeleistung von bis zu 320 kW Fahrzeuge Strom für rund 200 km in nur zehn Minuten aufladen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur an der Schnittstelle zwischen Energieerzeugung und -verteilung. JOLT arbeitet mit verschiedenen Unternehmen wie Tankstellen oder Supermärkten zusammen, um ultraschnelles Laden in die Innenstädte zu bringen. Die Ladestationen von JOLT verfügen über integrierte Batteriespeicher, so dass sie an das normale Niederspannungsnetz angeschlossen werden können, ohne dass ein umfangreicher Netzausbau erforderlich ist. Das JOLT-Ladenetz dient als intelligentes Energiespeichersystem, das Angebot und Nachfrage von Strom aus erneuerbaren Quellen in Echtzeit ausgleichen kann, das Netz stabilisiert und zusätzliche Einnahmequellen schafft. Mit seinem Ansatz erfüllt das Unternehmen nicht nur die Nachfrage seiner Kunden und Partner nach ultraschnellen Ladevorgängen, sondern unterstützt auch die globale Energie- und Mobilitätswende hin zu einem nachhaltigen, vollelektrischen Verkehrssystem.



About InfraRed Capital Partners

InfraRed Capital Partners is an international infrastructure investment manager, with more than 190 professionals operating worldwide from offices in London, New York, Sydney and Seoul. Over the past 25 years, InfraRed has established itself as a highly successful developer and custodian of infrastructure assets that play a vital role in supporting communities. InfraRed manages US$14bn+ of equity capital1 for investors around the globe, in listed and private funds across both income and capital gain strategies.

A long-term sustainability-led mindset is integral to how InfraRed operates as it aims to achieve lasting, positive impacts and deliver on its vision of Creating Better Futures. InfraRed has been a signatory of the Principles of Responsible Investment since 2011 and has achieved the highest possible PRI rating2 for its infrastructure business for seven consecutive assessments, having secured a 5 star rating for the 2021 period. It is also a member of the Net Zero Asset Manager’s Initiative and is a TCFD supporter.

InfraRed is part of SLC Management, the institutional alternatives and traditional asset management business of Sun Life. InfraRed represents the infrastructure equity arm of SLC Management, which also incorporates BentallGreenOak, a global real estate investment management adviser, and Crescent Capital, a global alternative credit investment asset manager.

www.ircp.com

1 Data as at Q3 2022. Equity Capital is calculated using a 5-year average FX rate

2 Principles for Responsible Investment (“PRI”) ratings are based on following a set of Principles, including incorporating ESG issues into investment analysis, decision-making processes and ownership policies. More information is available at https://www.unpri.org/about-the-pri