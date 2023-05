EQS-News: Metafina GmbH: Illiquide Osteuropa-Fonds (Allianz, Mori, DWS, DekaConvergence)

Emittent / Herausgeber: Metafina GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Ankauf

Die Aussetzung des Handels mit osteuropäischen Fonds erfolgte aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine im Jahr 2022.



Illiquide Wertpapiere sind oft schwer zu verkaufen, da es weniger potenzielle Käufer und einen begrenzten Markt gibt. Wenn jemand jedoch dringend Geld benötigt oder wenn die Risiken des Haltens illiquider Wertpapiere zu hoch geworden sind, kann der Verkauf sinnvoll sein. Auch wenn sich die Bedingungen am Markt oder im Unternehmen, das die Wertpapiere ausgestellt hat, geändert haben, kann es ratsam sein, illiquide Wertpapiere zu verkaufen.





Sie können hier auf unsere Angebote zugreifen:



https://www.metafina.de/

https://www.metafina.de/kaufangebote/



Dieses Angebot richtet sich an Inhaber von Fondsanteilen, die Ihre Anteile zum jetzigen Zeitpunkt veräußern möchten, hierzu jedoch anderweitig nicht in der Lage sind und eine Wiederaufnahme des Handels bzw. der Rücknahme von Anteilen durch die Fondsgesellschaft nicht abwarten möchten.



Inhaber von Fondsanteilen können das Kaufangebot annehmen, müssen dies jedoch nicht. Falls sie das Kaufangebot nicht annehmen, bleiben Sie Inhaber ihrer Fondsanteile.



Die Metafina GmbH ist ein Wertpapierinstitut i.S.d. WpIG.



Geschäftssitz der Metafina GmbH ist die traditionsreiche Handelsstadt Hamburg.





Metafina GmbH

Blumenau 44

22089 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 22 63 02 05-01

Fax: +49 (0)40 22 63 02 05-02

info@metafina.de

www.metafina.de







