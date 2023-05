Aktien New York Schluss: Inflationsdaten treiben Tech-Sektor an

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Inflationsdaten für April haben zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der Nasdaq 100 hielt sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus und gewann am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13 347,83 Punkte. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen nahm nach den Daten etwas ab - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf. Schwergewichte wie Salesforce , Microsoft und Apple verbuchten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent.

Bei den Standardwerten hielt sich die Freude in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,09 Prozent auf 33 531,33 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , indem auch viele Tech-Aktien enthalten sind, legte um 0,45 Prozent auf 4137,64 Zähler zu.

Marktspekulationen über Zinssenkungen der US-Notenbank Fed ab Sommer seien aber verfehlt, hieß es von der Commerzbank. Die Inflation habe zwar ihren Höhepunkt überschritten, doch gehe der Rückgang sehr langsam vonstatten. Das unterliegende Inflationsproblem sei nicht gelöst. Von den Experten von Capital Economics hieß es, die Daten dürften die Fed wohl nicht dazu bringen, die Zinsen im Juni erneut anzuheben. Andererseits aber bestehe die Gefahr, dass diese doch noch etwas länger als gedacht auf hohem Niveau blieben./ajx/he