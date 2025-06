Aktien New York Ausblick: Indizes nach Arbeitsmarktdaten vor verhaltenem Start

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten zeichnet sich am Mittwoch ein verhaltener Auftakt ab. Nachdem Themen wie der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) im Technologiesektor zuletzt wieder stützten, bleibt neben konjunktureller auch noch etwas politische Unsicherheit vorhanden. Allerdings haben sich Anleger ein Stück weit an die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gewöhnt.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit 42.535 Punkte fast auf Vortagsniveau. Gleiches gilt für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 , der mit 21.665 Punkten taxiert wurde.

Konjunkturell zeichnete der Jobbericht des privaten Dienstleisters ADP zur Wochenmitte ein weniger überzeugendes Bild. Es wurden weniger Stellen geschaffen als erwartet. Nach dem Börsenstart dürfte der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor noch neue Eindrücke zum Zustand der US-Wirtschaft liefern. Experten der Bank UBS gehen aber davon aus, dass große Trends wie die Künstliche Intelligenz zu nachhaltigen, langfristigem Wachstum führen, wenn Anleger über kurzfristige Schwankungen hinweg schauen.

Was Trumps Handelspolitik betrifft, benutzen Marktbeobachter derzeit verstärkt die Abkürzung "TACO", die für "Trump Always Chickens Out" steht und übersetzt die Erwartung ausdrückt, dass der US-Präsident letztlich bei seinen Ankündigungen einen Rückzieher machen wird. "Der Zenit der Zollrhetorik scheint nach Meinung des Marktes eindeutig überschritten", schrieben die Experten von Index-Radar. "Anstatt Panik erleben wir Gelassenheit - bisweilen gar Gleichgültigkeit", schrieben sie am Mittwoch.

Von der KI-Fantasie getragen, wurden die Aktien der beiden einschlägigen Halbleiterhersteller Nvidia oder Broadcom vorbörslich nochmals mit bis zu 0,6 Prozent im Plus gehandelt. Am Vortag hatten Broadcom Rekordniveau erreicht wegen der Ankündigung, dass mit der Auslieferung einer neuen Chip-Version für Rechenzentren begonnen wurde. Nvidia pirscht sich weiter heran an sein Rekordhoch vom Januar.

Aus dem Kreis der übrigen großen Tech-Konzerne zeichnet sich bei Apple ein Minus von einem halben Prozent ab, nachdem das Analysehaus Needham & Co die bisherige Kaufempfehlung für den iPhone-Hersteller aufgegeben hatte. Analystin Laura Martin begründete dies mit kurzfristigen Umsatz- und Gewinnrisiken, weil sie einen Austauschzyklus bei den Smartphones vermisst.

Im breiteren Technologiesektor klafften die vorbörslichen Tendenzen bei einigen Unternehmen auseinander. Die Titel des IT-Anbieters HP Enterprise zogen um mehr als sechs Prozent an nach einem erfreulichen Quartalsbericht, während jene von Crowdstrike um 7,6 Prozent absackten. Das Cybersicherheits-Unternehmen enttäuschte mit seinem Umsatzausblick auf das laufende Quartal.

Unter den Standardwerten zeigte sich bei Wells Fargo vorbörslich ein Anstieg um 2,1 Prozent. Die US-Bank darf nach vielen Jahren wieder ungezügelter auf Wachstum hinarbeiten. Die US-Notenbank Fed hob über Nacht Beschränkungen für die Vermögensteile der Bank auf, die das Wachstum für über sieben Jahre im Zaum gehalten hatten./tih/mis