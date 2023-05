Gold: Support bei 2.000 USD erfolgreich verteidigt!

Werbung

Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Wochen weiterhin gut behauptet. Angesichts der weiter schwelenden US-Bankenkrise und der nach wie vor rekordhohen Verbraucherpreise bleibt Gold als „sicherer Hafen“ sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern weiter gefragt. Auch technisch präsentiert sich das gelbe Edelmetall weiterhin in einer vielversprechenden Verfassung, zumal Rücksetzer im Bereich der Marke von 2.000 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden.

Die Lage: US-Bankenkrise und schwacher US-Dollar sorgen bei Gold weiter für Support.

Die weiter schwelende US-Bankenkrise sorgt an den internationalen Finanzmärkten weiterhin für Verunsicherung. Da viele US-Anleger ihre Einlagen aus Furcht vor weiteren Schieflagen bei kleineren US-Regionalbanken abziehen, hatten zuletzt einige Kreditinstitute wie PacWest, Zions Bancorp oder Western Alliance mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Entsprechend steht Gold als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten vor allem bei institutionellen Investoren weiterhin hoch im Kurs. Support erhielt Gold zuletzt auch durch den schwächeren US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt sich das gelbe Edelmetall damit für Käufer außerhalb des US-Dollarraums. Insbesondere in China legte die Goldnachfrage im Auftaktquartal 2023 kräftig zu. Vor allem bei Privatanlegern stand physisches Gold im Reich der Mitte als „sicherer Hafen“ zuletzt hoch im Kurs, wobei der Absatz bei Goldbarren- und Goldmünzen im Vorjahresvergleich um 34 % auf kumuliert insgesamt 66 Tonnen anzog. Auch die Goldnachfrage aus der chinesischen Schmuckindustrie markierte nach dem Ende der Zero-Covid-Politik in China mit knapp 198 Tonnen Gold im ersten Quartal den höchsten Stand seit 2015.

Die Perspektive: Zentralbanken bleiben weiter auf der Käuferseite!

Auch bei Zentralbanken steht das gelbe Edelmetall weiterhin hoch im Kurs. So wurden laut einer Erhebung des World Gold Councils im ersten Quartal 2023 228,4 Tonnen Gold akkumuliert. Damit haben sich die Goldkäufe durch die Zentralbanken gegenüber dem Rekordwert von rund 378 Tonnen im Q4/2022 zwar etwas abgeschwächt. Allerdings stand im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreswert von 82,7 Tonnen Gold ein deutliches Plus von 176 % zu Buche. Weiterhin auf der Käuferseite standen zuletzt vor allem die People‘s Bank of China, die ihre Goldreserven im März um weitere 18 Tonnen aufgestockt hatte. Auch die Zentralbanken von Singapur, Indien und Tschechien standen zuletzt bei Gold laut der Erhebung des World Gold Councils im März weiter auf der Käuferseite.

Trading-Taktik: Die Price-Action bei Gold präsentierte sich auch in den vergangenen Wochen weiterhin bullisch. So wurden seit Mitte März dieses Jahres Rücksetzer im Bereich unterhalb der Marke von 2.000 USD mit Käufen beantwortet. Nach Abschluss der Konsolidierung im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 USD sollte der Goldpreis mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 2.060 USD seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Crude Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW5GJR) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Gold Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 10.05.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 1.506,15 OPEN END: BASISWERT GOLD [6.2023] DW5GJR Quelle: DZ BANK: Geld 10.05. 16:58:33, Brief 10.05. 16:58:33 48,28 EUR 48,28 EUR -1,23 % Basiswertkurs: 2.037,30 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex , 09.05. Basispreis 1.506,15 USD Knock-Out-Barriere 1.506,15 USD Hebel 3,84x Abstand zum Basispreis in % 26,25% Abstand zum Knock-Out in % 26,25% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich.

Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DW5GJR (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DW5GJR (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

