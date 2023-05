LEG Immobilien bestätigt nach gutem Start Ausblick - Gewinnrückgang

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat die Mieteinnahmen im ersten Quartal stärker steigern können als im Gesamtjahr angepeilt. In den drei Monaten Januar bis März lagen die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche mit 6,43 Euro pro Quadratmeter 3,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Für das Gesamtjahr sind 3,3 bis 3,7 Prozent Steigerung in den Planungen von Unternehmenschef Lars von Lackum einkalkuliert.

Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) kletterte um 7,5 Prozent auf 54,9 Millionen Euro. Der Wert lasse sich aufgrund saisonaler Effekte aber nicht eins-zu-eins auf das Jahr hochrechnen, hieß es. LEG strebt beim AFFO im Gesamtjahr einen Wert zwischen 125 und 140 Millionen Euro an. Die Jahresprognose bestätigte das Management.

Die Nettokaltmiete stieg insgesamt um 4,5 Prozent auf 206,3 Millionen Euro. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung allerdings ging um 10,3 Prozent auf 135,4 Millionen Euro zurück. Wesentlich dafür waren unter anderem der Rückgang von Mehrwertdienstleistungen und höhere Instandhaltungsaufwendungen. Höhere Zinsen und ein geringeres Ergebnis aus Finanzgeschäften ließen den Nettogewinn um 37,7 Prozent auf 96,3 Millionen Euro absacken./men/zb