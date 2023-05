ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für K+S auf 16,70 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 25 auf 16,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. K+S habe die Ziele deutlich gesenkt, und das vermutlich nicht zum letzten Mal, schrieb der nun verantwortliche Analyst Aron Ceccarelli am Mittwochnachmittag in einem Nachklapp zum Quartalsbericht. Der Kali-Markt kehre zurück zu strukturellem Überangebot und das zuletzt starke Industrie-Geschäft dürfte moderater werden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

