Covestro: Kunststoffspezialist profitiert durch stärkeren Fokus auf Kreislaufwirtschaft

Deutscher Spezialchemiekonzern im Profil

Covestro ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Kunststoffen spezialisiert hat. Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, verschiedene Arten von Kunststoffen zu produzieren und sie an Kunden in verschiedenen Branchen zu verkaufen. Im Fokus stehen dabei Hightech-Polymerwerkstoffe. Diese Kunststoffe werden für viele verschiedene Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Bauwesen, in der Elektronik und in der Möbelherstellung. Das Portfolio des Unternehmens umfasst dabei sowohl Vorprodukte für Polyurethan-Schaumstoffe und den Hochleistungskunststoff Polycarbonat als auch Vorprodukte für Lacke, Kleb- und Dichtstoffe sowie Spezialprodukte, zu denen etwa Folien gehören. Als führend gilt Covestro u.a. bei TDI. In der chemischen Industrie ist TDI ein wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Klebstoffen, Schaumstoffen (Polyurethane) und Elastomeren. Für Anleger ist dabei besonders interessant, dass Covestro durch das Ersetzen von traditionellen Werkstoffen durch langlebige, leichte, umweltverträglichere und kostengünstige Materialien Themen wie Nachhaltigkeit und die Begrenzung der Klimaauswirkungen direkt adressiert. Zum Beispiel finden die Materialien von Covestro im Leichtbau in der Automobilindustrie, durch neue Dämmstoffe in der Bauindustrie und in der Unterstützung einer nachhaltigen Energiewirtschaft Anwendung.

