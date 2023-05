Elite Robots präsentiert auf der Automatica 2023 die europäische Premiere des leistungsstarken Cobot CS620 mit 20 kg Nutzlast und 5-Ampere-Ausgang

Der CS620, das neueste Cobot-Modell des Unternehmens mit 20 kg Nutzlast, einem einzigartigen 5-Ampere-Ausgang und einem führenden Radius von 1800 mm, wird europaweit erstmalig auf der kommenden Automatica in München vorgestellt (Halle B4 , Stand 311).

Elite Robots, ein führender Anbieter von kollaborativen Robotern, wird den CS620 in Europa offiziell auf der führenden Automatisierungs- und Robotikmesse Automatica vorstellen, die vom 27. bis 30. Juni in München stattfindet.

Der CS620 bereichert die nächste Generation kollaborativer Roboter von Elite Robots, die CS-Serie. Diese Reihe hochmoderner Cobots, die seit 2022 auf dem Markt erhältlich sind, wurde in die EC-Serie aufgenommen und zeichnet sich durch bemerkenswerte Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Erweiterbarkeit aus.

Die CS-Serie beruht auf einer fortschrittlichen Softwareinfrastruktur mit einer intuitiven und modularen grafischen Benutzeroberfläche, auf der die Skriptsprache Python und selbst entwickelte Plug-Ins unterstützt werden und Programmierern ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten geboten wird. Mit 24 digitalen Ein-/Ausgängen (8 konfigurierbar) und 4 konfigurierbaren Werkzeug-Ein-/Ausgängen sowie umfangreichen Verbindungsoptionen bietet diese Serie höchste Erweiterbarkeit, während die Sicherheit durch die Einhaltung der Normen ISO 10218-1 und ISO 13849-1 gewährleistet ist.

Die CS-Serie umfasst derzeit Modelle mit Nutzlasten von 3, 6 und 12 kg, und CS620 erweitert das bereits breite Anwendungsspektrum um eine Option mit 20 kg Nutzlast und 1800 mm Reichweite. In Kombination mit einer branchenführenden Geschwindigkeit von bis zu 3,9 m/s (die vergleichbare Geräte um bis zu 35 % übertrifft) ist es ideal geeignet, um Aufgaben mit mittlerer bis hoher Nutzlast zu erledigen, wie etwa die Handhabung schwerer Teile oder das Palettieren.

Ausgestattet mit einem dualen Werkzeuganschluss (8-polig und 4-polig) ist der CS620 der weltweit erste Cobot, der Endeffektoren über einen 5-Ampere-Werkzeug-Ein-/Ausgang versorgt. Dadurch ist sichergestellt, dass der Cobot immer genug Leistung bietet, um anspruchsvolle Aufgaben wie Maschinenbeschickung oder Schweißen zu erledigen und mehrere Geräte gleichzeitig zu betreiben.

Wie alle anderen Modelle der CS-Serie verfügt auch der Roboterarm CS620 über die Schutzart IP65, erweiterbar auf IP68. Die Reinräume der ISO-Klasse 5 machen die CS-Serie auch für Branchen geeignet, die ein Höchstmaß an Reinheit erfordern, wie etwa die Pharma- oder Elektronikindustrie.

Elite Robots wird den CS620 erstmals in Europa auf der Automatica vorstellen, der weltweit führenden Fachmesse für intelligente Automatisierung und Robotik, die vom 27. bis 30. Juni auf der Messe in München stattfindet (Halle B4, Stand 311).

Über Elite Robots

Elite Robots ist ein globaler Anbieter von Automatisierungslösungen, der auf kollaborative Roboter spezialisiert ist. Mit über 10.000 Einheiten, die in mehr als 30 Ländern eingesetzt werden, hat das Unternehmen dank der Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz seiner Cobots schnell einen zunehmend guten Ruf in der Roboterindustrie gewonnen. Unternehmen aller Größen, darunter auch Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf Elite Robots. Für weitere Informationen besuchen Sie eliterobots.com und folgen Sie Elite Robots auf Linkedin.

