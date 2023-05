VESTAS - Frischer Aufwind nach den Zahlen?

Vestas Wind Systems AS - WKN: A3CMNS - ISIN: DK0061539921 - Kurs: 26,440 € (XETRA)

Im ersten Quartal konnte Vestas in die Gewinnzone zurückkehren und ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis von 40 Mio. EUR nach einem operativen Verlust von 329 Mio. EUR im ersten Quartal 2022 ausweisen. Das Ziel einer auf das Gesamtjahr verbesserte Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr erreichen zu wollen bekräftigte das Management (Quelle: stock3.com/news). Die Aktie springt an die Oberkante der seit Januar andauernden Flaggenkonsolidierung. An dieser stehen momentan noch Verkäufer parat.

Ausbruch abwarten

Trotz der positiven Kursreaktion entstehen keine Signale im Big Picture. Die Aktie befindet sich weiterhin in der mehrmonatigen Konsolidierung, welche sich auch problemlos noch eine Weile hinziehen könnte.

Erst wenn ein nachhaltiger Ausbruch über 27,55 EUR und später über die Jahreshoch gelingt, würden hier prozyklische Kaufsignale für eine mittelf- bis langfristige Rallyfortsetzung in Richtung 32,00 - 32,65 sowie 38,32 und zum Allzeithoch bei 43,18 EUR entstehen.

Auf der Unterseite stützen der EMA200 im Wochenchart nahe des Jahrestiefs oder darunter der Preisbereich um 22,30 - 22,50 EUR. Erst mit dem signifikanten Abrutschen unter diesen Preisbereich würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Die Vestas-Wind-Aktie bleibt auch nach den Zahlen innerhalb der mehrmonatigen Flaggenkorrektur, die weiterhin als bullische Fortsetzungsformation nach der starken Rally Ende 2022 eingestuft werden kann. Das Idealszenario bleibt eine mittelfristige Aufwärtsbewegung. Das Verlassen der Flagge nach oben hin sollte hier für neue Engagements abgewartet werden.

Vestas Wind Systems Aktie Wochenchart

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)