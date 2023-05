Bunge steigert die Dividende

Der Agrarkonzern Bunge Limited (ISIN: BMG169621056, NYSE: BG) wird eine Quartalsdividende von 66,25 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Damit wird die Quartalsdividende um 6 Prozent angehoben. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record day: 18. August 2023).

Auf ein Jahr hochgerechnet zahlt Bunge 2,65 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 89,97 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2023) eine Dividendenrendite von 2,95 Prozent.

Bunge wurde 1818 von Johann Peter Gotlieb Bunge gegründet und ist heute ein Lieferant der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von abgefüllten Pflanzenölen für Verbraucher.

Bunge hat seinen Firmensitz in Hamilton, Bermuda. Die Hauptverwaltung befindet sich in White Plains im US-Bundesstaat New York. Es werden rund 23.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 15,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 15,88 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 632 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 688 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,82 Prozent im Minus (Stand: 11. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 13,49 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de