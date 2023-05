Dow: Abwärtsrisiken gestiegen

Der erste Ausbruchsversuch mit einem aktuellen Jahreshoch von 60,88 US-Dollar erfolgte dabei da zu Beginn dieses Jahres, später noch einmal Mitte April. Doch es gelang kein einziges Mal sich nachhaltig vom laufenden Abwärtstrend zu lösen, aktuell tendiert die Aktie wieder talwärts. Obwohl das Papier seit Ende April in einer Rechteckkonsolidierung steckt, lässt diese keine großen Hoffnungen auf eine baldige Anstiegsphase aufkommen, solche Konstrukte sind trendbestätigend, es könnte daher noch einmal kräftig abwärts gehen.

Aktie bedrohlich tief

Sollte der letztmögliche Unterstützungsbereich um 52,20 US-Dollar bei Dow komplett wegfallen, könnten zeitnah Abschläge auf 50,98 und darunter die Jahrestiefs von 49,20 US-Dollar aufkommen. Damit würde Dow wieder in seinen vorherigen Abwärtstrend eintauchen, im weiteren Verlauf könnten sogar Verluste auf 46,73 US-Dollar drohen. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne ist dagegen neutral zu bewerten. Auf der Oberseite müsste das Papier mindestens über 56,43 US-Dollar zulegen, damit ein glaubhafter Anstieg zurück an die Jahreshochs bei 60,88 US-Dollar implementiert werden kann.