EQS-News: GESCO SE: Erfolgreich ins neue Geschäftsjahr gestartet

Auftragseingang weiterhin über Umsatz

Solider Umsatzanstieg im Quartalsvergleich

Konzernergebnis auf gutem Niveau Die im Prime Standard notierte GESCO SE, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, bestätigt mit Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2023 die bereits am 18. April 2023 im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz veröffentlichten vorläufigen Zahlen sowie den Ausblick für das laufende Gesamtjahr. Der Auftragseingang in Q1 2023 lag mit 157,5 Mio. € leicht unter dem Rekordauftragseingang des ersten Quartals 2022 von 168,8 Mio. €) und folgt damit der leicht eingetrübten Konjunkturlage. Dabei liegt der Auftragseingang in den Segmenten Prozess- und Gesundheit- & Infrastruktur-Technologie unter dem Vorjahr, während er in der Ressourcen-Technologie darüber liegt. Mit 6,7 Mio. € entwickelte sich das Konzernergebnis wie geplant. Dabei ist zu beachten, dass im Vergleichsquartal 2022 einmalige positive Effekte einen spürbaren Beitrag leisteten. Bereinigt um diesen Einmaleffekt liegt das Konzernergebnis auf vergleichbarem Niveau. Mit den etablierten Excellence-Programmen und hoher Agilität sind wir zuversichtlich, dass wir an die vergangenen erfolgreichen Geschäftsjahre anknüpfen und unsere Marktanteile auch im laufenden Jahr weiter ausbauen können. Mit dem soliden Start ins neue Geschäftsjahr im Rücken blicken wir trotz der bekannten Rahmenbedingungen mit Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr: Bei einem Konzernumsatz in einer Spanne von 600 bis 620 Mio. € gehen wir für 2023 von einem Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 32,0 bis 34,0 Mio. € aus. Angestrebte Akquisitionen bleiben bei dieser Prognose selbstverständlich unberücksichtigt. Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2023 steht unter https://www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung. Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns (IFRS) 01.01.2023 - 31.03.2023 01.01.2022 - 31.03.2022 Veränderung (in %) Auftragseingang T€ 157.500 168.784 -6,7% Umsatz T€ 147.270 138.118 6,6% EBITDA T€ 15.824 17.815 -11,2% EBIT T€ 11.530 13.343 -13,6% EBIT-Marge (in %) % 7,8% 9,7% -183 bp EBT T€ 10.719 14.133 -24,2% Konzernergebnis1) T€ 6.730 8.821 -23,7% Ergebnis je Aktie (in €) € 0,62 0,81 -23,5% Schlusskurs (in €)2) € 26,40 23,90 10,5% Mitarbeiter3) Anzahl 1.890 1.800 5,0% 1) Nach Anteilen Dritter. 2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag. 3) Anzahl zum Bilanzstichtag Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Leiter Investor Relations Tel. 0202 24820-18

Fax 0202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

