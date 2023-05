EQS-News: SynBiotic SE sichert sich zusätzliches Kapital über 2,5 Millionen Euro

EQS-News: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SynBiotic SE sichert sich zusätzliches Kapital über 2,5 Millionen Euro



12.05.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 12. Mai 2023



Die SynBiotic SE hat am 12. Mai 2023 158.479 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 6,31 Euro erfolgreich platziert - daraus ergibt sich eine Kapitalerhöhung von einer Million Euro. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat bereits am 21. April 2023 beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro zu emittieren, die sukzessive interessierten Investoren angeboten wird. Die Mittelzuflüsse aus der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. Euro stärken die Liquidität des Unternehmens im Hinblick auf die noch im 2. Quartal angestrebte Profitabilität der Konzernunternehmen nachhaltig.



Lars Müller, Geschäftsführender Direktor der SynBiotic SE kommentiert: „Mit dieser Finanzierung und der noch für das zweite Quartal geplanten Profitabilität unserer Beteiligungsunternehmen ist die SynBiotic SE für die nächste Zeit durchfinanziert. Darüber hinaus setzen wir unsere Strategie der Kostenoptimierung und des Ausbaus des Medical Cannabis-Geschäfts konsequent fort“.



Müller weiter: „Parallel erwarten wir mit Spannung den detaillierten Gesetzesentwurf der Bundesregierung für die erste Säule der Cannabis-Legalisierung - und werden auf dieser Grundlage unsere Strategie präzisieren. Obwohl es sich hierbei um einen rein privaten Anbau und die Versorgung über gemeinnützige Vereine handelt, sehen wir darin ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Daher arbeiten wir bereits mit Hochdruck an Kooperationen mit geeigneten Partnern, um unsere Marktposition weiter zu stärken.“



Wird die erste Säule in der bisher kommunizierten Ausgestaltung realisiert, entsteht eine massive Nachfrage nach Stecklingen, Saatgut und dem notwendigen Anbauzubehör. Die SynBiotic SE ist aufgrund ihrer zwei Jahrzehnte langen Erfahrung im Hanfanbau optimal in der Lage, Privatpersonen und gemeinschaftliche Anbauvereinigungen zu beliefern. Ergänzend kann die SynBiotic SE Privatpersonen und den geplanten Cannabis-Clubs, also den Anbauvereinen, seine Expertise zur Verfügung stellen – die vor allem für Gründung, Betrieb, Sicherheit, Gesundheits- und Jugendschutz sowie Qualität wichtig, beziehungsweise verpflichtend sein wird.



Über die SynBiotic SE:



Die SynBiotic SE ist die größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel vom Feld ins Regal. Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von cannabinoid- und terpenhaltiger Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.



12.05.2023

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com