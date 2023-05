EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Q1 2023: Solides Quartal trotz anhaltender Kostensteigerungen

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Vitesco Technologies Group AG: Q1 2023: Solides Quartal trotz anhaltender Kostensteigerungen



12.05.2023

Q1 2023: Solides Quartal trotz anhaltender Kostensteigerungen Quartalsumsatz liegt bei rund 2,31 Milliarden Euro (Q1 2022: 2,26 Milliarden Euro)

Bereinigtes EBIT: 37,1 Millionen Euro (Q1 2022: 47,7 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 1,6 Prozent (Q1 2022: 2,1 Prozent)

Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf: über 4 Milliarden Euro für Elektrifizierungskomponenten

Vitesco Technologies bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr

Regensburg, 12. Mai 2023. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat heute sein Ergebnis für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. „Die E-Mobilität ist ein weltweiter Megatrend. Auf allen relevanten Märkten verzeichnet der Absatz von elektrifizierten Fahrzeugen ein enormes Wachstum“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. „Wir haben diesen Trend früh erkannt und stellen uns weiter konsequent auf diesen Wandel ein“. Der Fokus auf das Elektrifizierungsgeschäft wurde zum 1. Januar 2023 nochmal deutlich verstärkt. Die bisherigen vier Geschäftsbereiche des Konzerns wurden in zwei neu organisierte Einheiten konzentriert: die Divisionen Powertrain Solutions und Electrification Solutions. Durch diese strukturelle Anpassung schärft Vitesco Technologies den strategischen Fokus auf die Elektrifizierung des Antriebs weiter, um im Markt der nachhaltigen Antriebstechnologien noch effektiver, effizienter und flexibler agieren zu können. Kennzahlen zum ersten Quartal Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal bei 2,31 Milliarden Euro (Q1 2022: 2,26 Milliarden Euro), was einem Anstieg von 2,5 Prozent entspricht. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen stiegen die Umsatzerlöse um 1,4 Prozent. Das Kerngeschäft konnte dabei 1,60 Milliarden Euro (Q1 2022: 1,49 Milliarden Euro) zum Gesamtumsatz beitragen, während das Nicht-Kerngeschäft einen Umsatz von 713,1 Millionen Euro (Q1 2022: 770,9 Millionen Euro) verbuchte. Beim bereinigten operativen Ergebnis wurden 37,1 Millionen Euro (Q1 2022: 47,7 Millionen Euro) erzielt, was einer bereinigten EBIT-Marge von 1,6 Prozent entspricht (Q1 2022: 2,1 Prozent). Das Konzernergebnis beläuft sich auf -50,7 Millionen Euro (Q1 2022: ‑11,3 Millionen Euro) beziehungsweise auf ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von -1,27 Euro (Q1 2022: -0,28 Euro) aufgrund von Einmaleffekten. Vor allem aufgrund des marktbedingten Aufbaus von Lagerbeständen und der laufenden Investitionen für die Auftragseingänge der vergangenen Quartale, belief sich der Free Cashflow auf -41,1 Millionen Euro (Q1 2022: 48,2 Millionen Euro). Die Investitionen[1] in Sachanlagen und Software lagen bei 98,0 Millionen Euro (Q1 2022: 52,1 Millionen Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote von 4,2 Prozent (Q1 2022: 2,3 Prozent) vom Umsatz. Vitesco Technologies verfügte zum 31. März 2023 über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 39,1 Prozent (31. März 2022: 35,9 Prozent). „Insgesamt können wir mit dem ersten Quartal 2023 zufrieden sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir mithilfe unserer Kostendisziplin und operativen Optimierungen unsere Jahresergebnisse erreichen werden“, so Finanzvorstand Werner Volz. Im ersten Quartal 2023 verbuchte Vitesco Technologies ein Auftragseingang in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Davon entfielen 839 Millionen Euro auf Elektrifizierungskomponenten. Stand heute summieren sich die gesamten Auftragseingänge aus dem Elektrifizierungsgeschäft auf über 4 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeiten der beiden Divisionen Bei der Division Powertrain Solutions lag der Umsatz im ersten Quartal 2023 bei 1,61 Milliarden Euro (Q1 2022: 1,64 Milliarden Euro). Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis auf 117,3 Millionen Euro (Q1 2022: 111,3 Millionen Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von 7,3 Prozent (Q1 2022: 6,8 Prozent) entspricht. Bei der Division Powertrain Solutions waren Auswirkungen durch die Halbleiterknappheit, insbesondere durch höhere Materialpreise, spürbar. Die geplanten rückläufigen Umsatzentwicklungen im Non-Core-Geschäft trugen zum Umsatzrückgang auf Divisionsebene bei. Die Division Electrification Solutions steigerte aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage im Bereich der Hochvolt-Elektroantriebe im ersten Quartal 2023 den Umsatz auf 716,8 Millionen Euro (Q1 2022: 634,3 Millionen Euro). Dies entspricht einer Umsatzsteigerung um 13,0 Prozent. Aufgrund der weiterhin hohen Anlaufkosten der Elektrifizierungsprodukte belief sich das bereinigte operative Ergebnis auf -72,0 Millionen Euro (Q1 2022: ‑61,3 Millionen Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von ‑10,0 Prozent (Q1 2022: -9,7 Prozent) entspricht. Ausblick: zweites Quartal und Gesamtjahr 2023 Für das zweite Quartal 2023 geht Vitesco Technologies von einem herausfordernden Marktumfeld aus. Auch wenn eine leichte Verbesserung zu erwarten ist, können Lieferengpässe weiterhin für geringere Produktionsvolumina sorgen. Die erwartete verbesserte Materialverfügbarkeit sowie der Wegfall der COVID-19-Beschränkungen in China wecken die Erwartung einer deutlichen Erholung der weltweiten Fahrzeugproduktion im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr. Der Marktausblick und die Konzern-Prognose für das Gesamtjahr 2023 bleiben unverändert. Hier gelten weiterhin die veröffentlichten Erwartungen der Bilanzpressekonferenz 2023. Wie bei den Annahmen zur weltweiten Fahrzeugproduktion sind sämtliche Annahmen unverändert mit hoher Unsicherheit versehen.

Mio € 2023 2022 Umsatzerlöse 2.314,2 2.258,6 Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen -1.997,7 -1.942,8 Bruttoergebnis vom Umsatz 316,5 315,8 Forschungs- und Entwicklungskosten -236,5 -241,1 Vertriebs- und Logistikkosten -32,7 -35,5 Allgemeine Verwaltungskosten -62,7 -44,5 Sonstige Erträge 82,3 95,1 Sonstige Aufwendungen -92,4 -52,7 Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 0,2 0,5 EBIT -25,3 37,6 Zinserträge 7,8 4,5 Zinsaufwendungen -12,4 -12,9 Effekte aus Währungsumrechnung 9,0 3,0 Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen

Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte -8,4 -10,4 Finanzergebnis -4,0 -15,8 Ergebnis vor Ertragsteuern -29,3 21,8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -21,4 -33,1 Konzernergebnis -50,7 -11,3 Ergebnis pro Aktie in Euro, unverwässert -1,27 -0,28 Ergebnis pro Aktie in Euro, verwässert -1,27 -0,28 Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9,07 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. Investorenkontakt Heiko Eber Leiter Investor Relations Telefon +49 941 2031 72348 Heiko.Eber@vitesco.com

Pressekontakt Fabian Kutz Pressesprecher Finanzen und Wirtschaft Telefon: +49 (0) 941 2031-61904 fabian.kutz@vitesco.com Simone Geldhäuser Leiterin Medien Telefon: +49 (0) 941 2031-61302 simone.geldhaeuser@vitesco.com Presseportal https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press Investorenportal https://ir.vitesco-technologies.com/ Social Media www.vitesco-technologies.com www.linkedin.com/company/vitesco-technologies www.twitter.com/VitescoT www.facebook.com/VitescoTechnologies www.instagram.com/vitesco_technologies www.youtube.com/VitescoTechnologies www.vitesco-technologies.com/en/WeChat

[1] ohne Right-of-Use-Assets gemäß IFRS 16.

