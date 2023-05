IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) gibt erste Informationen zum mit Spannung erwarteten innovativen MoodrinkTM preis: Das Getränk weist ebenso gute ernährungsphysiologische Aspekte wie die traditionell konsumierte Kuhmilch auf und übertrifft diese in vielen Fällen sogar

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) gibt erste Informationen zum mit Spannung erwarteten innovativen MoodrinkTM preis: Das Getränk weist ebenso gute ernährungsphysiologische Aspekte wie die traditionell konsumierte Kuhmilch auf und übertrifft diese in vielen Fällen sogar

bettermoo(d) gibt erste Informationen zum mit Spannung erwarteten innovativen MoodrinkTM preis: Das Getränk weist ebenso gute ernährungsphysiologische Aspekte wie die traditionell konsumierte Kuhmilch auf und übertrifft diese in vielen Fällen sogar

Vancouver, British Columbia, Kanada - 11. Mai 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food), freut sich bekannt zu geben, dass die ernährungsphysiologischen Aspekte seines mit Spannung erwarteten Getränks MoodrinkTM, einer revolutionären Milchalternative auf Haferbasis, mit jenen von Milch mithalten können. Mit seinem außergewöhnlichen Geschmack, seinen bemerkenswerten gesundheitlichen Vorteilen und seinem Anspruch an Nachhaltigkeit ist Moodrink gut aufgestellt, um die Branche der Milchalternativgetränke zu revolutionieren.

MoodrinkTM setzt einen neuen Standard im Bereich pflanzlicher Ernährung und bietet ein bemerkenswertes Spektrum an Vorteilen, die in vielen Fällen jene von Milch sowie der Milchalternativen vieler Mitbewerber übertreffen. Jede Portion MoodrinkTM enthält reichliche 8 Gramm pflanzliches Protein und ist äußerst ballaststoffreich - immerhin 4 Gramm - und stellt somit eine wohlschmeckende Getränkeoption dar, die eine gute Verdauung fördert.

Einer der wichtigsten Vorteile von MoodrinkTM ist sein ausgezeichnetes Nährwertprofil. Im Vergleich mit den meisten (2 %) Milchen bietet MoodrinkTM mehr Calcium, weniger Zucker und Natrium, kein Cholesterin, weniger Fett, einschließlich gesättigter Fettsäuren, und ist somit eine hervorragende Option für Menschen, die nach einer ausgewogenen Lebensweise streben. MoodrinkTM ist ein bemerkenswertes Getränk, das den Konsumenten eine andere Wahl bietet.

MoodrinkTM verfügt nicht nur über eine optimale Nährwertzusammensetzung, sondern bietet auch ein Geschmackserlebnis, das die Reichhaltigkeit von traditioneller Milch aus den malerischen Alpenregionen der Schweiz, von Frankreich und Österreich nachbildet. Das sorgfältig ausgearbeitete Geschmacksprofil von MoodrinkTM ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung, mit der die Essenz der feinsten Milchgetränke eingefangen wurde. Mit MoodrinkTM kommen die Konsumenten in den Genuss des vertrauten und zufriedenstellenden Geschmacks, den sie lieben, pflegen aber dennoch eine pflanzenbasierte Lebensweise.

Bei bettermoo(d) Food ist Nachhaltigkeit der zentrale Kernwert des Unternehmens. bettermoo(d) ist stolz darauf, dass es seine Zutaten verantwortungsbewusst beschafft und sicherstellt, dass die Umweltauswirkungen minimal ausfallen. MoodrinkTM wird aus Bio-Hafer hergestellt, bei dessen Anbau auf schädliche Pestizide und genetisch veränderte Organismen (GVO) verzichtet wird. Außerdem ist es glutenfrei, also für Personen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen geeignet, und fördert somit die Inklusivität.

Da der Markt für Milchalternativgetränke weiter wächst, hat MoodrinkTM das Potenzial, den Markt mit seinen außergewöhnlichen ernährungsphysiologischen Aspekten aufzumischen. Es besitzt nicht allein die Vorteile traditioneller Milch, sondern stellt viele andere führende Milchalternativen, die derzeit erhältlich sind, in den Schatten. Mit MoodrinkTM müssen die Konsumenten nicht länger Kompromisse bei Geschmack, Qualität oder Gesundheitsbewusstsein eingehen, wenn sie sich für ein Milchalternativgetränk entscheiden.

bettermoo(d) Food ist darauf fokussiert, sich zu einem führenden Innovator im Sektor pflanzenbasierter Lebensmittel zu entwickeln. Mit seinem Engagement für nachhaltige Praktiken und die Kreation außergewöhnlicher Milchalternativen zielt bettermoo(d) Food darauf ab, die Art, wie die Menschen pflanzliche Getränke konsumieren und genießen, neu zu definieren. Das Unternehmen ist bestrebt, den Konsumenten weltweit durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung einen hervorragenden Geschmack und ausgezeichnete ernährungsbezogene Eigenschaften zu bieten.

Die mit Spannung erwartete Einführung von Moodrink ist für September 2023 in Kanada geplant. Vor seiner Markteinführung hat MoodrinkTM bereits außerordentliches Interesse geweckt, sodass schon über 20.000 Vorbestellungen von ungeduldigen Konsumenten eingegangen sind. Diese bemerkenswerte Reaktion ist ein Beleg für die Nachfrage nach innovativen, nachhaltigen und nährstoffreichen Milchalternativen. Nach der Einführung in Kanada will bettermoo(d) Food die Verfügbarkeit von Moodrink weltweit vorantreiben. Angesichts unserer Verpflichtung, außergewöhnliche Qualität zu liefern und die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten zu befriedigen, gehen wir davon aus, dass MoodrinkTM eine nachhaltige Wirkung auf den Markt ausüben wird, erklärte Nima Bahrami, der CEO von bettermoo(d) Food.

Ich habe wahrscheinlich jede Hafermilch und jede Alternative probiert, die in Geschäften erhältlich ist, und wir haben keine gefunden, die alle Kriterien erfüllt - Moodrink schon! Moodrink schäumt richtig, ist cremig, schmeckt gut und hat gute, vollwertige Zutaten. Nach dem, was ich in den Social Media gesehen habe, warten alle gespannt auf die Einführung von Moodrink, erklärte Julia Thompson, die Leiterin der Social-Media- und Marketingkampagnen des Unternehmens.

Julia Thompson leitet die Social-Media- und Marketingkampagnen von bettermoo(d) Food. Frau Thompson ist Digital Content Creator und Fotografin sowie eine passionierte Weltreisende. In den letzten sieben Jahren hat Julia Thompson über 406.000 Instagram-Follower und 680.000 Tik-Tok-Follower gewonnen und verfügt auf ihren verschiedenen Social-Media-Plattformen über eine Reichweite, die insgesamt mehr als 1.000.000 Menschen umfasst. Mit ihrer Kameralinse und ihrem nachdenklich stimmenden Social-Media-Content ist Julia bestrebt, das soziale Bewusstsein von möglichst vielen Menschen weltweit zu wecken. Am besten lässt sich dies mit ihren eigenen Worten ausdrücken: Julia versucht, bewussten Konsum und eine nachhaltige Zukunft zu inspirieren.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovativer Hersteller pflanzlicher Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, der demnächst MoodrinkTM auf den Markt bringen wird, eine nährstoffreiche Milchalternative mit einem revolutionären Geschmack.

Im Einklang mit seinem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) ist bettermoo(d) bestrebt, Milchersatzprodukte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch den Planeten gut sind, und zu gewährleisten, dass alle Produkte nährstoffreich und nachhaltig beschafft sind sowie den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, von Frankreich und Österreich nachahmen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich Lebensmittel durchzuführen, um ein umfassendes Sortiment alternativer Produkte anzubieten, unter anderem Moogurt und Buetter sowie viele andere Produkte, die besser für den Menschen und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der erwarteten kommerziellen Produktion des Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70515

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70515&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08772W2076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.