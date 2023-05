So findest du unterbewertete Aktien | Börse Stuttgart | Invest | Aktien

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unseren Aktien-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Auf der Jagd nach unterbewerteten Aktien gibt es ein mächtiges Werkzeug: Aktienfinder.net. Torsten Tiedt ist Gründer und Geschäftsführer des beliebtesten deutschen Aktienfinder-Tools. Auf der Invest 2023 zeigt er wie man verschiedene Methoden verwendet um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen, was dabei zu beachten ist und welche Sonderfälle es gibt. Zum Schluss stellt er sich den Fragen des Publikums.



00:00 ► Intro & Vorstellung

01:51 ► Überblick verschiedene Bewertungsmethoden

04:21 ► Der faire Wert am Beispiel Cisco

11:16 ► Wie berechnet sich der Faire Wert?

15:48 ► Fairer Wert: Sonderfälle Beispiel Frisenius

23:01 ► Fairer Wert: Sonderfälle Microsoft

27:18 ► Bewertungsgrundlagen: Bilanzierter vs. Bereinigter Gewinn

30:16 ► Bewertungsgrundlagen: Operativer Cashflow, Umsatz & Dividende

31:50 ► Faire Werte im direkten Vergleich

33:09 ► Wer entscheidet, ob es sich um einen bereinigten Gewinn handelt?

35:02 ► Wo kommen die "Zahlen für die Zukunft" her?

36:39 ► Verschiedene Gewinnkurse & REITs

38:44 ► Weitere Bewertungstools: Dividenden-Turbo

40:29 ► Weitere Bewertungstools: Vergleiche

45:15 ► Wieviele Aktien aus welchen Ländern werden abgedeckt?

45:58 ► Wie wähle ich die richtige Bewertungsmethode?

46:52 ► Abschied & Outro



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt...

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/