Thematischer Ausblick: Cybersicherheit, Robotik, Deglobalisierung

Staatliche Förderung könnte das Wachstum ankurbeln





Mehr als 1,5 Bio. US-Dollar werden 2023 und in den Jahren danach aus dem US-Staatshaushalt in Projekte in den Bereichen Infrastruktur, saubere Energien und Elektrofahrzeuge fließen. Weitere 300 Mrd. Euro stellt die Europäische Union im Rahmen ihrer Initiative Global Gateway bereit. Das schiere Ausmaß der vorgesehenen Steuergelder für Projekte in diesen drei Bereichen werden ihnen Auftrieb geben und enorme Synergien freisetzen.





Cybersicherheit





Cyberangriffe haben gegenüber den Zeiten vor der Pandemie um 81 % zugenommen. Die von ihnen verursachten Kosten werden auf 10,5 Bio. US-Dollar geschätzt. Unternehmen fahren angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit alle nicht dringend erforderlichen Ausgaben zurück. Die für Cybersicherheit gehören ihren IT-Leitern zufolge nicht dazu. Deshalb dürfte die IT-Sicherheit der Bereich sein, in dem die Ausgaben selbst in einem Abschwung am wenigsten gekürzt werden.





Robotik





Roboter können essenziell dazu beitragen, viele der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern. In den USA gibt es fünf Millionen mehr offene Stellen als Arbeitslose bei einem Lohnwachstum von 6 % pro Jahr. Die Versorgungsengpässe liegen eine Standardabweichung über dem historischen Durchschnitt, und in nächster Zeit könnten so viele Arbeitsplätze näher oder in die Heimatmärkte der westlichen Produktionsländer zurückverlagert werden wie nie zuvor.





Deglobalisierung





Bei den Diskussionen über die Aussichten des Technologiesektors in diesem Jahr muss aus unserer Sicht auch der Trend zur Deglobalisierung berücksichtigt werden, der sich fortsetzen und nach wie vor auf den gesamten Sektor auswirken dürfte. Die 53 Mrd. Dollar aus dem CHIPS and Science Act zur Förderung der Halbleiterproduktion in den USA werden beispielsweise „zu einer Rückverlagerung von Produktionskapazitäten aus Asien führen“. Davon ist Tony Kim, Portfoliomanager des BlackRock Fundamental Active Equity Fund überzeugt, der ein Vermögen von über 30 Mrd. Dollar in Tech-Aktien verwaltet. Auch bei anderen sensiblen Technologien wie EV-Batterien, Quantencomputern und Künstlicher Intelligenz werden die staatlichen Eingriffe mit Zuckerbrot in Form von Subventionen und Peitsche über Zölle und Vorschriften weitergehen. Jeff Shen, Co-CIO der Strategie Systematic Active Equities bei BlackRock, hält daher Ausschau nach alternativen Datenquellen, um die Entwicklung in den Unternehmen im Blick zu behalten. Er stellt fest, dass „bei Entscheidungen zum Standort kritischer Produktionsschritte und zur Zahl der Arbeitskräfte künftig nicht mehr nur die Produktionskosten, sondern auch der Faktor Produktionssicherheit eine zentrale Rolle spielen werden“. Dies ist ein überzeugendes Argument für eine Anlage in Tech-Unternehmen, deren Produktion und Vertrieb stärker auf die Binnenwirtschaft ausgerichtet sind und die somit weniger Gefahr laufen, ins Fadenkreuz der Geopolitik zu geraten.





