ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Telefonkonferenz des Versicherers zu den Quartalszahlen habe ihn in der Überzeugung gestärkt, dass die Erwartungen an das zu erwirtschaftende Kapital kontinuierlich positiv überraschten und die Inflation ein beherrschbarer Gegenwind sei, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la

