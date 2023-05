STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: Apple - Big-Tech weiter gesucht

1. Apple Capped-Call (WKN MB1MD2)

In Stuttgart wird zum Wochenbeginn ein Capped-Call auf Apple rege gehandelt. Apple gehört mit einem Kurszuwachs von 33% in Dollar im S&P500 zu den besten Aktien. Der iPhone-Produzent konnte mit den Quartalszahlen und einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm überzeugen. In Stuttgart setzt man auf eine Fortsetzung der Rally und kauft den Capped-Call.

2. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MB2DHN)

Die Aktie der Deutschen Post befindet sich seit einigen Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Erwartung an eine erlahmende Konjunktur und eine Normalisierung des Frachtgeschäfts haben die Erholung der Aktie gestoppt. Die Experten der DZ Bank bleiben für die Aktie der Deutschen Post optimistisch gestimmt und haben das Kursziel nach den Quartalszahlen von 47 auf 49 Euro angehoben. Anfang Mai hat die Aktie ihre Dividende ausgeschüttet. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Fortsetzung der Erholung und kauft einen Call-Optionsschein.

3. Turbo-Put auf Danone (WKN UL3JSY)

Konsumgüteraktien waren die Gewinner des Frühjahrs. Viele Unternehmen konnten durch die Inflation Preissteigerungen überproportional an die Kunden weitergeben und damit ihre Profite steigern. Bei Danone steht seit Jahresbeginn ein Plus von rund 20%. In Stuttgart hegt man Zweifel an der Rally und kauft einen Turbo-Put auf die Aktie.

Euwax Sentiment Index

Der DAX notiert in einem ruhigen Handel um 15.950 Punkte. Das Sentiment in Stuttgart zeigt mit -25 bis +25 nur moderate Ausschläge. Am frühen Nachmittag wird der DAX eher verkauft. Das Sentiment liegt bei -25 und Anleger kaufen in Stuttgart damit tendenziell Absicherungen.

