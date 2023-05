IRW-News: Tennant Minerals Ltd.: Tennant Minerals Limited - Bohrungen bei hochgradiger Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird fortgesetzt

IRW-PRESS: Tennant Minerals Ltd.: Tennant Minerals Limited - Bohrungen bei hochgradiger Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird fortgesetzt

- Jüngstes, 5.000 m umfassendes Bohrprogramm peilt auch starke, kürzlich definierte geophysikalische Anomalie an, die Potenzial aufweist, bestehendes Entdeckungsprofil mehr als zu verdoppeln

- Neues, 5.000 m umfassendes RC- und Diamantbohrprogramm bei Bluebird im Gange, um hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung entlang von Streichen in Richtung Westen, Osten und in Tiefe zu erweitern

- Phase-3-Bohrprogramm erweitert, um neues, vorrangiges Step-out-Ziel mit geringer Widerstandsfähigkeit (hohe Leitfähigkeit) zu erproben, das sich östlich von Bluebird erstreckt und anhand von ersten Ergebnissen von umfassendem geophysikalischem Programm mit induzierter Polarisation (IP) identifiziert wurde

- Vorrangiges neues IP-Ziel ist stärker leitfähig als primäre Entdeckungszone Bluebird (siehe Bild 1 unten) und weist daher Potenzial für Wiederholung von bestehender hochgradiger Entdeckung auf - in ähnlich geringer Tiefe

- Jüngstes Bohrprogramm soll auf jüngsten spektakulären Ergebnissen bei Bluebird aufbauen, einschließlich

- 30,5 m mit 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au ab 153,6 m, einschließlich 17,8 m mit 5,2 % Cu und 11,5 g/t Au(BBDD0018)1;

- 63 m mit 2,1% Cu und 4,6 g/t Au ab 153 m, einschließlich 27,55 m mit 3,6 % Cu und 10,0 g/t Au(BBDD0012)2;

- 24 m mit 0,66 % Cu und 11,8 g/t Au ab 161 m, einschließlich 5,7 m mit 0,74 % Cu und 49,3 g/t Au(BBDD0021)3.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70540/Tennant_150523_DEPRCOM.001.png

Bild 1: 3D-Inversionsmodell mit aktuellem Profil von Bluebird und neuem IP-Ziel

15. Mai 2023 / IRW-Press / - Tennant Minerals Limited (Tennant oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass bei Bluebird ein neues Reverse Circulation- (RC) und Diamantbohrprogramm begonnen hat, um das Profil der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung beträchtlich zu erweitern (siehe Längsprojektion, Abb. 1 und 2).

Bluebird befindet sich innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Barkly am östlichen Rand des (Kupfer-Gold)-Mineralfelds Tennant Creek, das zwischen 1934 und 2005 über 5,5 Millionen oz Gold und 700.000 t Kupfer produzierte4 (siehe Standort, Abb. 3).

Neues Phase-3-Bohrprogramm

Das neue Phase-3-Programm wird auf den früheren Bohrungen des Unternehmens bei Bluebird aufbauen, die zur Entdeckung einer hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung auf einer Streichenlänge von 240 m und bis in eine Tiefe von über 250 m führten. Bluebird ist eine blinde Entdeckung, die unter etwa 80 m mit verwittertem Saprolith verborgen ist und in alle Richtungen weiterhin vollständig offen ist (siehe Abb. 1).

Das Phase-3-Bohrprogramm wird bis zu 5.000 m an RC- und Diamantbohrungen umfassen, die die oberflächennah abfallende, mächtige und hochgradige Gold- und Kupferzone, die sich westlich und östlich von Bluebird erstreckt, erproben sowie die prognostizierten Erweiterungen in der Tiefe anpeilen werden (Abb. 1).

Die ersten Bohrungen werden die unmittelbaren Erweiterungen der hochgradigen Kupfer- und Bonanza-Gold-Zonen westlich der Abschnitte des kürzlich abgeschlossenen Phase-2-Programms5 anpeilen, das Folgendes umfasste:

- BBDD0018: 30,5 m mit 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au ab 153,6 m, einschließlich 17,8 m mit 5,2 % Cu und 11,5 g/t Au1

- BBDD0012: 63 m mit 2,1 % Cu und 4,6 g/t Au ab 153 m, einschließlich 27,55 m mit 3,6 % Cu und 10,0 g/t Au2

- BBDD0021: 24 m mit 0,66 % Cu und 11,8 g/t Au ab 161 m, einschließlich 5,7 m mit 0,74 % Cu und 49,3 g/t Au3

Das Phase-3-Programm wird auch Tiefenbohrungen unterhalb der hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte in BBDD0025 (16,45 m mit 3,05 % Cu und 2,31 g/t Au)5 und BBDD0015 (17,8 m mit 3,7 % Cu und 0,34 g/t Au)6 umfassen, um die mächtige hochgradige Dilatationszone in der Tiefe zu wiederholen.

Bedeutsames neues IP-Ziel identifiziert

Im Rahmen der Inversionsmodellierung der ersten Ergebnisse einer umfassenderen geophysikalischen Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP), die von Planetary Geophysics durchgeführt wurde, wurde eine stark leitfähige Anomalie (geringe Widerstandsfähigkeit) identifiziert, deren Zentrum 160 m östlich von Bluebird liegt (siehe 3D-Inversionsmodell und Schnitt des IP-Ziels, Abb. 2).

Dieses neue Step-out-IP-Ziel ist stärker leitfähig als die primäre Zone von Bluebird und stellt somit eine potenzielle Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung in einer ähnlich geringen Tiefe dar.

Infolgedessen wurde der Umfang des Phase-3-Bohrprogramms nun erweitert, um die Bebohrung dieses neuen IP-Ziels zu integrieren, das ab etwa 80 m unterhalb der Oberfläche stark erschlossen ist und darauf hinweist, dass Bluebird und die neue Zielzone eine umfassende, doppelt abfallende Dilatationszone abdecken, die sich über eine Streichlänge von über 500 m erstreckt (siehe Abb. 2).

Weitere Ziele westlich von Bluebird, innerhalb des 2,5 km langen Korridors Bluebird-Perseverance7 (siehe Abb. 4), wurden anhand der Inversionsmodellierung der Schwerkraft, der Magnetik und der ersten IP-Profile identifiziert, die 2022 durchgeführt worden waren7. Weitere IP-Profile wurden nun über den gesamten Korridor erstellt und werden zurzeit modelliert, um zusätzliche vorrangige Ziele zu definieren.

Im Rahmen erster oberflächennaher Bohrungen bei ausgewählten Zielen innerhalb des Korridors wurden mineralisierte Strukturen oberhalb der interpretierten, in Eisenstein enthaltenen Kupfer-Gold-Zonen durchschnitten.8 Die vollständigen Ergebnisse dieser kürzlich abgeschlossenen RC- und Diamantbohrlöcher sind noch ausstehend und weitere Bohrungen werden in Abhängigkeit der Ergebnisse dieser Bohrungen sowie der Inversionsmodellierung der restlichen IP-Profile im gesamten Korridor Bluebird-Perseverance (siehe Abb. 4) geplant werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70540/Tennant_150523_DEPRCOM.002.jpeg

Abb. 1: Längsprojektion von Bluebird mit neuen geplanten und früheren Cu-Au-Abschnitten

Die bei Bluebird durchschnittene Mineralisierung ist charakteristisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Mineralfeld Tennant Creek (Abb. 3). Die hochgradige Mineralisierung, die ab etwa 80 m unterhalb der Oberfläche erschlossen wurde, steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalteration und Brekziation mit Quarzerzgängen innerhalb eines Hofs mit Chloritalteration und variabler Hämatitentwicklung.

Die oberen Teile der mineralisierten Zone enthalten sekundären Malachit (Kupfercarbonat) sowie natives Kupfer, das in der Tiefe in eine primäre Sulfidmineralisierung übergeht, einschließlich Kupferglanz, Bornit und Chalkopyrit (z. B. die massive Chalkopyritzone in BBDD00181).

Großproben für erste metallurgische Untersuchungen wurden erstellt und werden im Rahmen des aktuellen Phase-3-Programms getestet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70540/Tennant_150523_DEPRCOM.003.png

Abb. 2: 3D-Inversionsmodell der IP-Zielzone mit niedrigem Widerstand, zentriert auf 448.580 mE, mit aktuellem Profil von Bluebird und neuem IP-Ziel

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70540/Tennant_150523_DEPRCOM.004.jpeg

Abb. 3: Standort des Projekts Barkly und der wichtigsten historischen Minen im Mineralfeld Tennant Creek

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70540/Tennant_150523_DEPRCOM.005.jpeg

Abb. 4: Bouguer-Schwerkraftbild von Zone Bluebird/Perseverance mit Strukturen und Schwerkraft-Magnetik-IP-Widerstandszielen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70540/Tennant_150523_DEPRCOM.006.jpeg

Bild 2: Mehrzweck-Bohrgerät DDH1 bei Phase-3-RC-/Diamantenbohrloch BBDD0026

Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

