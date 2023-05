Phase-3-Studie von DFP-10917 bei R/R-AML-Patienten soll mit der 1. Zwischenanalyse für die NDA-Zulassung abgeschlossen werden

150 Patienten wurden an den multiklinischen Zentren in den USA in die randomisierte Phase-3-Studie mit DFP-10917 im Vergleich zu nicht-intensiver Reinduktion (LoDAC, Azacytidin, Decitabin, Venetoclax-Kombinationsschemata) oder intensiver Reinduktion (hoch- und mitteldosierte Cytarabin-Schemata) in der 2., 3.oder 4.Salvage-Studie von AML aufgenommen. Die ersteZwischenanalyse dieser Studie soll für die NDA-Zulassung bei der FDA in den USA kurz nach Bestätigung der Überlegenheit des DFP-10917-Arms durchgeführt werden. Der Endpunkt ist die Rate des vollständigen Ansprechens (CR), der sekundäre die Gesamtüberlebensrate. DFP-10917 (Radgocitabin) wurde von der FDA in den USA als Orphan Drug Designation (ODD) anerkannt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

