EQS-News: beaconsmind AG: beaconsmind AG: Internationaler Gastgewerbe-Betreiber Campbell Gray Hospitality setzt beim Geschäftsausbau auf beaconsmind-Lösung

beaconsmind AG: Internationaler Gastgewerbe-Betreiber Campbell Gray Hospitality setzt beim Geschäftsausbau auf beaconsmind-Lösung

beaconsmind entwickelt White-Label-App mit Angeboten für sämtliche Dienstleistungen von Campbell Gray Hospitality Zürich, Schweiz – 16. Mai 2023 – Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat Campbell Gray Hospitality (CGH) als neuen Kunden gewonnen. Campbell Gray Hospitality ist eine 1996 in Großbritannien gegründete Managementgesellschaft, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Hotels, Resorts, Restaurants, Bars, Clubs und Spas spezialisiert hat. Das Portfolio von CGH beinhaltet heute mehr als 10 gastgewerbliche Betriebe in 5 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Die standortbasierte Marketinglösung von beaconsmind wird zunächst in Kaffeehäusern der Unternehmensgruppe in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, zum Einsatz kommen. Es ist vorgesehen, die beaconsmind Suite Software zukünftig in weiteren Betrieben wie Hotels und Restaurants von CGH weltweit einzusetzen. Dank der umfangreichen Analysetools und Features der beaconsmind Suite Software kann CGH die Kundenbindung weiter erhöhen und das Cross-Selling steigern. Aktuell entwickelt beaconsmind eine White-Label-App für Campbell Gray Hospitality. Diese soll unter anderem über Angebote wie Bonusprogramme und Rabattaktionen für sämtliche Betriebe der Gesellschaft verfügen und die Dienstleistungsangebote von CGH noch enger miteinander verzahnen. Die neue App wird ein wichtiger Kommunikations- und Marketingkanal, mit der neue Kunden erreicht werden und Nutzern personalisierte Angebote gemacht werden können. CGH erhält durch die Verknüpfung der Daten aus dem stationären Betrieb mit denen der beaconsmind Suite Software umfangreiche Profile der Kundenerwartungen und -bedürfnisse und kann unmittelbar auf Wünsche und Feedback der Kunden eingehen. So wird die Customer Experience erheblich gesteigert. Max Weiland, CEO von beaconsmind: „Wir freuen uns, mit Campbell Gray Hospitality erneut ein großes, renommiertes Retail-Unternehmen als Kunden gewonnen zu haben. Die Kooperation bietet uns erhebliche Wachstumspotenziale. Wir verzeichnen eine starke Nachfrage nach unseren LBM-Lösungen und werden unseren dynamischen Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr und darüber hinaus fortsetzen.“ Dany Maroun, Regional Director Campbell MENA: „Der Einsatz der Lösungen von beaconsmind ist mit erheblichem Mehrwert für unsere gesamte Gruppe verbunden. Unsere Häuser und Services sind seit jeher durch Originalität und Individualität gekennzeichnet. Dies wird sich mithilfe von beaconsmind nun auch noch stärker in unseren digitalen Angeboten widerspiegeln. Künftig werden wir unsere Betriebe noch enger vernetzen und unseren Kunden noch passgenauere einzigartige Erlebnisse bieten können.“ Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

