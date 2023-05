EQS-News: ElringKlinger-Hauptversammlung beschließt konstante Dividendenzahlung

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ElringKlinger-Hauptversammlung beschließt konstante Dividendenzahlung



16.05.2023 / 15:03 CET/CEST

ElringKlinger-Hauptversammlung beschließt konstante Dividendenzahlung 73,2 % des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten

Konstante Dividendenzahlung von 0,15 EUR je Aktie beschlossen

Weitere Beschlussvorschläge wurden jeweils mit großer Mehrheit angenommen

CEO Dr. Stefan Wolf: „ElringKlinger hat in einem schwierigen, herausfordernden Umfeld ein Geschäftsjahr absolviert, das aus operativer Sicht insgesamt zufriedenstellend ist. Der Kurs, auch die weiteren Stufen der Transformation erfolgreich zu absolvieren, ist klar vorgezeichnet.“ Dettingen/Erms (Deutschland), 16. Mai 2023 +++ Die Aktionärinnen und Aktionäre der ElringKlinger AG haben auf der heutigen 118. ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Veranstaltung wurde virtuell durchgeführt. Dies hatte der Vorstand der ElringKlinger AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats Anfang des Jahres beschlossen. Die Entscheidung erfolgte in erster Linie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit von Konzernveranstaltungen sowie der flexibleren Teilnahmemöglichkeiten inländischer wie auch ausländischer Anteilseigner. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 73,2 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Vor dem Hintergrund, dass das Ergebnis durch Sondereffekte beeinträchtigt war und für den Konzern in Zukunft eine weitere positive Ergebnisentwicklung zu erwarten ist, hatten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossen, eine Dividendenkontinuität zu gewährleisten und der Hauptversammlung eine im Vergleich zum Vorjahr konstante Ausschüttung in Höhe von 0,15 EUR je Aktie vorgeschlagen. Diesem Vorschlag folgte die Versammlung mit einer großen Mehrheit von 99,7 %. Auch die weiteren zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge nahmen die Aktio­när:innen mit großer Mehrheit an. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat mit 99,6 % bzw. 96,9 % der Stimmen und billigte den Vergü­tungsbericht. Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, bestellt. In seiner Rede blickte der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Wolf auf ein insgesamt zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück, das von großen Herausforderungen geprägt war: „ElringKlinger hat in einem schwierigen, herausfordernden Umfeld ein Geschäftsjahr absolviert, das aus operativer Sicht insgesamt zufriedenstellend ist, mit dem wir uns aber keineswegs zufrieden geben.“ Der Kurs, auch die weiteren Stufen der Transformation erfolgreich zu absolvieren, sei klar vorgezeichnet. Mit Blick auf die tiefgreifende Transformation unterstrich der Vorstandsvorsitzende die frühzeitige strategische Ausrichtung des Konzerns. So sagte Dr. Wolf: „ElringKlinger hat sich auf den Wandel früh vorbereitet und rechtzeitig die richtigen Schritte unternommen.“ In den vergangenen Jahren habe man den Konzern noch stärker auf die Transformation ausgerichtet. Dr. Wolf weiter: „Wir haben die erste Stufe genommen und können für die Mobilität von heute und von morgen ein breites Produktspektrum anbieten. Gleichzeitig konnten wir bereits substanzielle Aufträge gewinnen, die den Wandel des Konzerns und das Wachstum in den neuen Technologien in den kommenden Jahren bestimmen werden.“ Für das laufende Geschäftsjahr blickte Dr. Wolf trotz der weiterhin herausfordernden allgemeinen wirtschaftlichen Lage mit Zuversicht nach vorne. Man werde im Umsatz deutlich stärker wachsen als die globale Fahrzeugproduktion und sich im Ergebnis verbessern. Klaus Eberhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der ElringKlinger AG, dankte zuvor zum Abschluss seines Berichts dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden für sein langjähriges Wirken. Der Aufsichtsrat und Dr. Wolf hatten sich Anfang April einvernehmlich auf eine Beendigung der Amtszeit von Dr. Wolf zum 30. Juni 2023 verständigt. Darüber hinaus unterstrich Eberhardt, dass man den Nachfolgeprozess unmittelbar eingeleitet habe und darüber entsprechend informieren werde, sobald eine Lösung gefunden sei. Ab 1. Juli 2023 werden zwischenzeitlich die beiden Vorstände Thomas Jessulat und Reiner Drews die Geschäfte weiterführen. Die Aufgaben von Dr. Wolf werden interimistisch vom Finanzvorstand der ElringKlinger AG, Thomas Jessulat, wahrgenommen. Jessulat übernimmt zudem vorübergehend die Funktion als Sprecher des Vorstands. Eine ausführliche Übersicht zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden zum Nachlesen finden Sie auf der Homepage der ElringKlinger AG (www.elringklinger.de) in der Rubrik Investor Relations unter „Hauptversammlung“.

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal­tiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Ver­bren­nungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektri­schen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Ab­schirmsys­teme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustik­management. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienst­leistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch für Branchen außer­halb der Automobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich in­nerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter:innen an 46 Standorten weltweit.

