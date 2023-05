Commerzbank: Solide, aber nicht stark genug

Übergeordnet steckt die Commerzbank noch immer seit mindestens 2012 in einem langfristigen Abwärtstrend fest, seit den Verlaufstiefs von 2,80 Euro aus Mai 2020 hat sich das Chartbild wesentlich verbessert und erlaubte Kursgewinne an 12,00 Euro in diesem Jahr zu vollziehen. Nach einem gescheiterten Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend und im Zuge der kleineren Bankenkrise in den USA mussten Rücksetzer auf 8,43 Euro verkraftet werden. Doch Käufer ließen sich im weiteren Verlauf nicht entmutigen und stabilisierten das Papier im Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts. Die auffälligen Zukäufe vom Donnerstag lassen daher einen neuerlichen Test des übergeordneten Abwärtstrends vermuten.

Kapitalzuflüsse müssen steigen

Erst oberhalb von mindestens 12,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis dürfte ein echter Befreiungsschlag in der Commerzbank-Aktie gelingen, Zugewinne an 13,82 und darüber sogar 14,48 Euro wären dann auf Sicht der nächsten Wochen und Monate denkbar. Der Bereich zwischen 8,43 und 12,00 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Sukzessive ins bärische Lager würde die Commerzbank-Aktie dagegen unterhalb von 7,53 Euro wechseln, dies könnte sich durch Abschläge zurück auf 6,16 und 5,65 Euro rächen.