SIEMENS HEALTHINEERS - Dem Verkaufssignal entkommen?

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 53,860 € (XETRA)

Die Aufwärtstrendphase stoppte erst am Hoch aus dem Mai 2022 bei 57,84 EUR und die Aktie von Siemens Healthineers ging zunächst in eine kleine Konsolidierung über. Die Quartalszahlen am 10. Mai sorgten dann aber für einen drastischen Einbruch, der an der Unterstützung bei 52,50 EUR wieder auf Käufer traf. Schon damals wurde ein weiteres Verkaufssignal also in letzter Sekunde verhindert.

Es folgte eine Erholung, die am früheren Zwischenhoch aus dem Februar bei 54,78 EUR von einer weiteren Verkaufswelle abgelöst wurde. Im gestrigen Handel brach der Wert erneut an die 52,50-EUR-Marke ein, kann sie aber mit dem heutigen Konter zunächst verteidigen.

Allerdings ist weiter davon auszugehen, dass es sich bei der laufenden Konsolidierung lediglich um eine dreiteilige Korrektur innerhalb des Abwärtstrends handelt. Ein vorübergehender Anstieg bis 54,78 EUR und darüber in Richtung 55,30 EUR ist dennoch weiterhin möglich, ehe die Bären ein drittes Mal zuschlagen dürften. Wird dabei der Support bei 52,50 EUR unterschritten, wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit ein Absturz bis 48,53 EUR die Folge. Sollte die Aktie auch dort nicht nach Norden abdrehen, könnte es zu weiteren Verlusten bis 45,05 Uhr kommen.

Zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends müsste der Wert dagegen deutlich über 56,00 EUR klettern und gleich im Anschluss die Hürde bei 57,84 EUR aus dem Weg räumen.

Siemens Healthineers Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)