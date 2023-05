BAYER - Weitere Verluste drohen

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 54,120 € (XETRA)

Zu Beginn des Jahres wurde die Bayer-Aktie von einer Kaufwelle bis an das Kursziel bei 58,00 EUR katapultiert, ehe die Nachricht des Vorstandswechsels von Werner Baumann auf William Anderson für eine zweite massive Kursexplosion sorgte. Doch schon zum damaligen Zeitpunkt gab es gute charttechnische Argumente für einen mittelfristiges Top im Bereich von 66,00 EUR, welches letztlich auch ausgebildet wurde.

Es folgte ein drastischer Abverkauf an den Keysupport bei 54,94 EUR, bis Ende März eine Erholung in Richtung der 62,00-EUR-Marke gestartet werden konnte. Seither befindet sich der Wert wieder auf Talfahrt und läge ohne die Berücksichtigung der Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR vom 02. Mai relativ gesehen knapp oberhalb der 55,00-EUR-Marke, was inklusive der Dividendenausschüttung dem diagonalen Support der kurzfristigen Abwärtstrendlinie entsprechen würde. Darunter wäre somit ein starkes Verkaufssignal aktiviert.

Unter 52,19 EUR könnte sogar ein neues Zweijahrestief folgen

Der laufende kurzfristige Anstieg könnte sich zwar noch in Richtung 55,00 EUR fortsetzen. Dort wäre aber aufgrund des intakten Abwärtstrends und der allgemeinen Schwäche mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 52,19 EUR zu rechnen. Darunter gäbe es das angesprochene Verkaufssignal, dem ein Einbruch bis 48,32 EUR folgen dürfte. Gelingt hier eine Erholung, wären die Bullen mit einem blauen Auge davon gekommen. Denn aufgrund der Kursschwäche der letzten Wochen und Monate wäre durchaus auch ein Einbruch unter das Vorjahrestief bei 46,70 in Richtung 45,00 EUR möglich.

Bullisch wäre aktuell dagegen erst ein Anstieg über das Hoch vom 10. Mai bei 58,64 EUR zu werten. In diesem Fall könnte die Aktie wieder bis an die Abwärtstrendlinie bei 60,30 EUR steigen.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)