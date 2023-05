Insider - Siemens Energy will Anteil an Windar Renovables verkaufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Siemens Energy steuert Insidern zufolge auf einen Verkauf des von der Tochter Siemens Gamesa gehaltenen Anteils von 32 Prozent an dem Windturbinen-Produzenten Windar Renovables zu.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit dem Vorgang vertrauten Person. Nach einem Bericht der spanischen Zeitung "Expansion" soll das Anteilspaket an die britische Bridgepoint gehen. Die Briten wollten auch die übrigen Anteile an Windar übernehmen, insgesamt gehe es um einen rund 700 Millionen Dollar schweren Deal. Siemens Energy und Windar wollten sich am Freitag nicht äußern, Bridgepoint war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Probleme in den Lieferketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hohe Materialpreise und erbitterter Wettbewerb machen den Herstellern von Windturbinen zu schaffen.

