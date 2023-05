ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 22,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Billigflieger habe dank sehr hoher Ticketpreise im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum sei im Vergleich dazu aber gebremst worden von verzögerten Flugzeugauslieferungen und dem Kostendruck./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 07:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 07:21 / BST

