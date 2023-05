EQS-News: GESCO SE: Tochtergesellschaft Dörrenberg baut ihre USA-Präsenz aus

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion

Die Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl GmbH, der weltweit führende Anbieter von Werkzeugstahl, hat im Rahmen der M&A-Strategie der GESCO-Gruppe, einen wichtigen Zukauf in den USA getätigt. Die Tremblay Tool Steels, LLC, mit Sitz in Macedonia, Ohio (ca. 40 km südlich von Cleveland) ist ein Anbieter von Spezialstahl für diverse Branchen. Tremblay ist seit 2014 Vertriebspartner von Dörrenberg in den USA und bietet unter anderem exklusiv Dörrenberg Spezialstähle für den US-Markt an. Das Kerngeschäft besteht aus Werkzeug- und Edelbaustählen mit Bearbeitungskapazitäten im Oberflächenschleifen, Fräsen, Sägen und Brennschneiden. "Wir freuen uns, Tremblay in der Dörrenberg-Familie begrüßen zu dürfen. Mit der langjährigen Erfahrung und dem guten Netzwerk in den USA ergänzt das Unternehmen hervorragend unsere bestehenden Aktivitäten der Doerrenberg Specialty Steel Corp. und erleichtert uns den Zugang zu weiteren hochinteressanten US-amerikanischen Kunden-Kreisen", freut sich Marc Breidenbach, Geschäftsführer von Dörrenberg. „Durch die langjährige Zusammenarbeit besteht schon heute ein großes Vertrauensverhältnis zwischen Tremblay und Dörrenberg, das eine Integration ungemein erleichtert.“ Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Tremblay einen Umsatz von rund US-$ 8 Mio. bei attraktivem Ergebnisniveau. Über den Verkaufspreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. „Wir haben den Anspruch, dass alle Unternehmen der GESCO-Gruppe Weltmarktführer sind oder auf dem Weg dorthin. Die USA als größter Einzelmarkt der Welt ist damit für unsere international ausgerichtete Unternehmensgruppe schon immer ein sehr wichtiger Auslandsmarkt gewesen. Aufgrund günstiger Energiepreise und diverser Konjunktur-Programme hat dieser Markt zuletzt noch an Attraktivität gewonnen und deshalb ist es nur folgerichtig, dass hier ein wichtiger Fokus unserer internationalen Expansion liegt. Mit dieser Add-on-Akquisition stärkt Dörrenberg seine Position in den USA und kann diesen wichtigen Markt, vor allem im mittleren Westen und Nordosten, noch besser erschließen“ betont Ralph Rumberg, CEO der GESCO SE.

Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. M&A-Kontakt: Carsten Hahne

