Original-Research: Mexedia S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Mexedia S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Mexedia S.p.A. Unternehmen: Mexedia S.p.A. ISIN: IT0005450819 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 46,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Wandel in ein Technologie-Unternehmen im Bereich Customer eXperience Platform as a Service (CXPaaS). Deutlicher Anstieg von Umsatz und Gewinn erwartet. Mexedia S.p.A. - Società Benefit (Mexedia) ist ein Technologieunternehmen, das in der Telekommunikationsbranche tätig ist. Mexedia dient als Vermittler für Voice-Traffic und SMS auf Großhandelsebene und erleichtert den Handel zwischen den Carriern. In der Telekommunikationsbranche werden internationale Telefongespräche und SMS-Nachrichten als handelbare Waren behandelt, die wie an der Börse zwischen Telekommunikationsunternehmen gehandelt werden. Voice bezieht sich auf internationale Anrufe, während sich A2P-SMS auf über Apps empfangene Nachrichten bezieht. Mexedia bietet seinen Kunden auch feste und kostengünstige Echtzeitliquidität via Factoring für den Handel mit Sprach- und SMS-Diensten an. Alle Aktivitäten bündeln sich in der Plattform Mexedia Exchange, auf der besicherte Forderungen von Schuldnern an Investoren in Form von Asset-Backed Securities veräußert werden. Durch diese Tätigkeit erwirtschaftet Mexedia eine Arbitrage-Marge, die sich aus dem Vorschießen von Geld in Echtzeit gegen die Versteigerung der Forderungen ergibt. Das Telekommunikationsgeschäft von Mexedia weist ein starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität auf. Das Unternehmen wandelt sich aktuell in ein Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden fortschrittliche technologische Dienstleistungen und ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten. Um dies zu erreichen hat Mexedia eine Customer eXperience Platform as a Service (CXPaaS) entwickelt, die Unternehmen cloudbasierte Dienste und APIs zur Verfügung stellt. Mexedia hat eine vertikale Struktur und bietet eine Reihe innovativer Technologien und Tools an, die in ein technologisches Ökosystem integriert sind und die gesamte kundenorientierte Kommunikation erleichtern. Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 6,9 % auf 140,9 Mio. EUR (VJ: 131,8 Mio. EUR), der auf neue und bessere Angebote im Sprach- und SMS-Traffic zurückzuführen ist. Der Großteil des Umsatzes wurde von der irischen Tochtergesellschaft mit dem ursprünglichen Geschäftsmodell erwirtschaftet. Trotz gestiegener Aufwendungen verbesserte sich das EBITDA deutlich um 18,7 % auf 8,37 Mio. EUR (7,05 Mio. EUR). Das Nettoergebnis stieg um 49,8 % auf 4,43 Mio. EUR (VJ: 2,96 Mio. EUR). Ein wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie wird die neue Mexedia ON-Plattform sein, die als Customer eXperience Platform as a Service (CXPaaS) für Unternehmen, insbesondere in der Telefonbranche, entwickelt wurde, um die Kundenbindung zu verbessern und ein nahtloses und konsistentes Erlebnis zu bieten. Die Plattform bietet verschiedene Funktionen, darunter virtuelle Agenten und Assistenten, Omnichannel-Kommunikation, Automatisierung, Datenanalyse und innovative Kanäle wie Metaverse und Smart Voice Assistance. Sie umfasst auch einen offenen App-Store, der es Entwicklern und Marktteilnehmern ermöglicht, eine breite Palette von Anwendungen für Mexedia ON zu erstellen und zu verkaufen, wie z. B. Sentimentanalyse, Sprachbiometrie, Sprachanalyse, RPA, VR- und AR-Erfahrung, Voice Smart Assistants, OTP- und 2FA-Authentifizierung und vieles mehr. Der App-Store bietet außerdem Dienste für SMS-Marketing, Lead-Generierung, Content-Marketing und Nummernmaskierung an. Ziel von Mexedia ON ist es, das vielfältigste und leistungsfähigste Ökosystem von CXPaaS-Lösungen für Marken zu sein. Wir gehen davon aus, dass Mexedia im Jahr 2023 einen Umsatz von 324,11 Mio. EUR erwirtschaften wird, gefolgt von 361,22 Mio. EUR im Jahr 2024 und 397,29 Mio. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen hat in die USA expandiert, seine Position in bestehenden Märkten gestärkt und seinen Kundenstamm diversifiziert. Kürzlich erwarb es Matchcom Telecommunications Inc. und Phonetime Inc. in den USA, die allein im Jahr 2023 einen zusätzlichen Umsatz von 190 Mio. EUR und ein EBITDA von 6 Mio. EUR einbringen sollten. Wir gehen davon aus, dass Mexedia Ltd, die irische Tochtergesellschaft, mit einem geschätzten EBITDA von 6,3 Mio. Euro im Jahr 2023 der wichtigste Ertragsbringer des Unternehmens bleiben wird. Dieser Wert soll bis 2025 auf 8 Mio. EUR ansteigen, was einen starken und nachhaltigen Wachstumskurs widerspiegelt. Wir prognostizieren ein Nettoergebnis von 5,53 Mio. EUR im Jahr 2023, 10,48 Mio. EUR im Jahr 2024 und 14,49 Mio. EUR im Jahr 2025. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 46,50 EUR ermittelt und vergeben vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials das Rating Kaufen.

