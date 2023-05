Preludd Payment Services wird mit der Übernahme des kanadischen Unternehmens Amadis künftig führend bei Instore-Zahlungen

Mit der Übernahme von Amadis hat Preludd Payment Services, führender Anbieter im Bereich Instore-Zahlungen, sein Dienstleistungsangebot gestärkt und ist in den weltweiten Markt eingetreten.

Preludd Payment Services hat die Übernahme von Amadis, einen führenden Anbieter von EMV-Lösungen für die Akzeptanz kartengestützter Zahlungen, abgeschlossen. Mit dieser Übernahme bietet das Unternehmen nun Lösungen auf allen Ebenen der Zahlungskette für Anbieter von Zahlungslösungen, Banken, Acquirer, Distributoren von Zahlungsterminals und SoftPOS.

Durch den Zusammenschluss von Preludd und Amadis wird ein zukünftiger Marktführer für Zahlungslösungen geschaffen.

Zahlungsterminals verbinden 2016 gegründet, bietet Preludd eine cloudbasierte White-Label-Zahlungsplattform an, die POS-Terminals in Frankreich sicher verbindet. Als Zahlungsplattform überträgt das Unternehmen Zahlungsdaten von POS-Terminals an Banken und private Acquirer. Überdies ermöglicht es die Verwaltung und Logistik von POS-Terminalflotten und den dazugehörigen SIM-Karten.

Eine strategische Übernahme Die Übernahme von Amadis wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Fähigkeiten zur Verfolgung eines gemeinsamen Ziels zu nutzen: die Entwicklung eines führenden Akteurs für weltweite Zahlungslösungen mit der Priorität SoftPOS. Amadis, ein Softwareentwicklungsunternehmen für Zahlungskarten, bietet EMV-Zahlungsakzeptanzlösungen auf Standardsystemen (COTS) wie Smartphones und Tablets sowie PCI-POS-Terminalhardware.

Das Unternehmen bietet Out-Of-The-Box-Software für Compliance, die die globalen Standards und Anforderungen aller weltweiten Zahlungsnetze implementiert. Es verfügt über ein erstklassiges Kundenportfolio und seine Lösungen werden weltweit eingesetzt.

Aufgrund der 18-jährigen Erfahrung von Amadis wird Preludd in der Lage sein, neue und innovative Lösungen anzubieten, um den Zahlungsverkehr für alle Menschen auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen.

Da Amadis in Nordamerika und Preludd in Frankreich und im Nahen Osten ansässig ist, verfügt die Gruppe über eine Präsenz, mit der sie an globalen Themenbereichen ganz nah dran ist.

Eckdaten Preludd / Amadis

Jeden Monat werden über 78 Millionen Verbindungen an Banken geleitet

Über 290.000 angebundene Terminals

Transitvolumen von mehr als 7,5 Milliarden Euro pro Monat

Mehr als 60 Mitarbeiter, die Fachleute für elektronische Zahlungen sind

100%ige Reichweite der weltweiten EMV-Zahlungsnetze

Technologie in über 55 Millionen Bankterminals und SoftPOS vorhanden

Bis 2025 soll ein Umsatz von mehr als 10 Millionen Euro erreicht werden

Über Preludd Payment Services Preludd ist ein cloudbasiertes White-Label-Zahlungsgateway. Unsere gehostete PCI-DSS-Infrastruktur verbindet Einzelhandelsgeschäfte sicher mit internationalen Zahlungsnetzen und übermittelt allmonatlich Millionen von Transaktionen an Banken. Weitere Informationen finden Sie unter https://preludd.com/

Über Amadis Amadis bietet Kartenverarbeitungssoftware und sichere Zahlungsakzeptanzlösungen wie SoftPOS für Hersteller von Zahlungsterminals und Dienstleister. Amadis entwickelt seine Software gemäß Standards (wie EMVco, PCI und Nexo) für universelle und agnostische Compliance. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.amadis.ca/

