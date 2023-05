DWS-Finanzchefin Peel nimmt ihren Hut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen.

Finanzchefin Claire Peel werde ihren Posten im Verlauf des dritten Quartals abgeben, teilte die DWS am Mittwoch mit. Daher werde nun in einem geordneten Prozess die Suche nach einer Nachfolge gestartet. Dabei werde nicht nur eine interne Lösung, sondern auch nach geeigneten externen Kandidaten gesucht, kündigte Aufsichstratschef Karl von Rohr an.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)