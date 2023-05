EQS-Adhoc: IGP Advantag AG: Verkauf eines rund 56.000 qm großen Grundstücks in Fürstenwalde

EQS-Ad-hoc: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognose

IGP Advantag AG: Verkauf eines rund 56.000 qm großen Grundstücks in Fürstenwalde



24.05.2023 / 19:13 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 IGP Advantag AG: Verkauf eines rund 56.000 qm großen Grundstücks in Fürstenwalde Berlin, 24.05.2023 – Die CFV GmbH, eine Gesellschaft, an der die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) über die IGP Beteiligungs GmbH zu 89,9% beteiligt ist, hat heute den Verkauf einer Grundstücksfläche von rund 56.000 qm in Fürstenwalde (Quartiersentwicklung Campus Aufbauschule) vertraglich vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der IGP Advantag AG. Die Tochtergesellschaft IGP Projekt GmbH wird die Bebauung bis zum Satzungsbeschluss als Dienstleister begleiten. Die Projektentwicklung Jagdschloss Ensemble und der vorhandenen Bestandsgebäude wird auch weiterhin von der CFV GmbH realisiert. Bisher hat der IGP Advantag-Konzern keine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Durch den Verkauf dieses Grundstücks dürften die Dienstleistungserlöse der IGP Projekt GmbH angehoben werden. Die von den Beteiligungsgesellschaften erbrachten Entwicklungsleistungen würden dann bereits 2023 zum Konzernergebnis beitragen. Bisher war eine Realisierung des Projektes Fürstenwalde bis 2027 avisiert worden. Das Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) dürfte damit 2023 in einer Spanne von EUR 3 bis EUR 5 Mio. und somit über den Markterwartungen von EUR 2,7 Mio. liegen (zum Vergleich: 2022 wurde nach vorläufigen Zahlen ein EBITDA von EUR 3,1 Mio. erwirtschaftet). Kontakt: IGP Advantag AG

Raik Heinzelmann

Vorstand

Friedrichstraße 61

10117 Berlin Tel.: +49 (0) 2831.1348220

Mail: aktie@igp-advantag.ag Ende der Ad hoc-Mitteilung



