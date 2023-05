EQS-Adhoc: Semodu AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

EQS-Ad-hoc: Semodu AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Semodu AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen



24.05.2023 / 15:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

München, 24. Mai 2023 – Der Vorstand der SEMODU AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I von EUR 1.188.000,00 um bis zu EUR 108.000,00 auf EUR 1.296.000,00 durch Ausgabe von bis zu 108.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 11,00 je Neuer Aktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt.



Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde gem. § 4 Absatz 7 Satz 3 3. Spiegelstrich der Satzung der Gesellschaft (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) ausgeschlossen.



Die Neuen Aktien sollen Investoren im Wege einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.



Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 1.188.000,00 soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der SEMODU AG eingesetzt werden.





Über die SEMDOU AG:



Die SEMODU AG ermöglicht mit Hilfe eines einzigartigen, an der Automobilindustrie angelehnten Konzepts, der seriellen Vorfertigung von Modulen, ein bezahlbares, nachhaltiges, ökologisch einwandfreies und schneller verfügbares Wohnen, trotz teurer Grundstückspreise und Bauvorschriften. Das SEMODU-Konzept basiert im Wesentlichen auf komplexen mathematischen Systemen und auf einer daraus abgeleiteten Markenbildung, die parallel zur Systementwicklung läuft. Die SEMODU AG ist kein Bauunternehmen, sondern als Projektentwickler eingebunden in ein nationales und internationales Netzwerk mit Architekten, Stadtplanern, Energieunternehmen sowie Modul-Zulieferbetrieben (Deutschland, Niederlande, Österreich, Frankreich)



