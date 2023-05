Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG Unternehmen: Scherzer & Co. AG ISIN: DE0006942808 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 24.05.2023 Kursziel: 3,25 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Etliche spannende Entwicklungen im Portfolio Die Scherzer & Co. AG setzt im Rahmen ihrer opportunistischen Anlagestrategie auf einen Portfoliomix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments. Ein deutlicher Fokus liegt dabei auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen. In diesem Zusammenhang hatte die Gesellschaft 2020 und 2021 massiv von drei großen Transaktionen im Bereich der Abfindungswerte profitiert. Allerdings ziehen bei Investitionen in (potenzielle) Abfindungswerte häufig zunächst einige Jahre ins Land, bis die Ernte eingefahren werden kann. Daher unterliegen derartige Ergebnisbeiträge keiner Regelmäßigkeit. Dementsprechend blieben im vergangenen Geschäftsjahr 2022 auch vergleichbare Transaktionserlöse aus. Zudem stellte sich das von hohen Volatilitäten geprägte Kapitalmarktumfeld als sehr herausfordernd dar. So konnten die Kölner Investmentspezialisten zwar trotz aller Widrigkeiten mit per Saldo knapp 11 Mio. Euro durchaus ansehnliche Kursgewinne realisieren. Zudem zahlte sich die an die DAX-Entwicklung gekoppelte Portfolioabsicherung, die in den drei Vorjahren negative Ergebnisse beigesteuert hatte, nun in den unruhigen Zeiten wieder kräftig aus. Die negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten führten jedoch dazu, dass Scherzer massive Abschreibungen auf den Wertpapierbestand vornehmen musste. Dabei ist aber zu beachten, dass es sich lediglich um stichtagsbezogene Bewertungseffekte und nicht um realisierte Verluste handelte, so dass sich entsprechende Kurserholungen nach dem Bilanzstichtag auch wieder positiv auswirken können. Darüber hinaus beinhaltet das Beteiligungsportfolio unseres Erachtens weiterhin etliche aussichtsreiche Werte mit spannenden Perspektiven, sowohl in operativer Hinsicht als auch in Richtung "Endspiel-Fantasie". Daher bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass Scherzer mit dem verfolgten opportunistischen Investmentansatz auch weiterhin auf mittel- bis langfristiger Basis überdurchschnittlich performen wird. Auf Basis unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV (Net Asset Value - innerer Wert) leicht auf 3,25 Euro erhöhten Kursziels bietet die Scherzer-Aktie derzeit ein Upside-Potenzial von gut 23 Prozent. Hinzu kommen noch die Ertragschancen aus den - nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Nachbesserungsrechten, deren Volumen sich aktuell auf 4,11 Euro je Anteilsschein beläuft. Daher empfehlen wir unverändert vor allem mittel- bis langfristig orientierten Anlegern und Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements jedoch nicht selbst eingehen können oder wollen, die Aktie der Scherzer & Co. AG zu "kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27081.pdf

