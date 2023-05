Aufruf an Innovatoren und Branchenführer: Sichern Sie sich Ihren Platz auf der WETEX und der Dubai Solar Show 2023

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) nimmt ab sofort Bewerbungen von Ausstellern und Unternehmen aus der ganzen Welt für die 25. Wasser-, Energie-, Technologie- und Umweltmesse (WETEX) und die Dubai Solar Show (DSS) entgegen. Die Ausstellung wird von der DEWA unter der Leitung von S.H. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, sowie unter der Schirmherrschaft von S.H. Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Obersten Energierats von Dubai, vom 15. bis 17. November 2023 im Dubai World Trade Centre veranstaltet. Die Anmeldung ist freigeschaltet unter https://www.wetex.ae/en/exhibit

25th WETEX and DSS 2023 receives applications for participants and exhibitors (Photo: AETOSWire)

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO von DEWA, Gründer und Vorsitzender von WETEX und DSS, hob hervor, dass dies die größte Messe in der Region in den Bereichen Energie, Wasser, umweltfreundliche Entwicklung, Nachhaltigkeit, Elektrofahrzeuge und intelligente Städte sowie eine der größten Fachmessen der Welt ist. Dies macht sie zu einer idealen Plattform für Unternehmen, Investoren und Besucher, die Innovationen und Lösungen in diesen Sektoren kennenlernen, Erfahrungen austauschen, Geschäfte abschließen und Partnerschaften aufbauen sowie Investitionsmöglichkeiten auf lokalen und regionalen Märkten erkunden möchten.

"WETEX und DSS unterstützen die bahnbrechenden Bemühungen der VAE und Dubais auf dem Gebiet des Klimaschutzes sowie die Führungsrolle der VAE bei den Anstrengungen der Region, das Ziel der Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dies festigt zudem die Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft. Die Messe bietet eine wichtige Gelegenheit für Unternehmen, staatliche und private Organisationen, mit Tausenden von Ausstellern, Teilnehmern, Beamten, Entscheidungsträgern und Experten aus verschiedenen wichtigen Bereichen in Kontakt zu treten", S.E. Saeed Mohammed Al Tayer weiter.

An der 24. WETEX und DSS nahmen 1.750 Unternehmen aus 55 Ländern und 64 lokale und internationale Sponsoren teil. Sie erstreckte sich auf über 62.513 Quadratmeter und nahm 20 internationale Pavillons auf. Auf der Messe fanden auch zahlreiche Treffen zwischen Unternehmen, staatlichen und privaten Einrichtungen und Investoren im Rahmen der Business-to-Business- (B2B) und Business-to-Government-Plattformen (B2G) statt.

Im Verlauf der Messe organisierte die DEWA 110 Seminare und Podiumsdiskussionen mit prominenten Experten und Fachleuten aus der ganzen Welt zu den Themen Nachhaltigkeit, saubere und erneuerbare Energie, grüner Wasserstoff, Wasserentsalzung mit sauberer Energie, Emissionsreduzierung im Energiesektor, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energieerzeugung und -speicherung, Technologien zur Umwandlung von Abfall in Energie, künstliche Intelligenz, neue Technologien in der Versorgungswirtschaft, Smart Meter und Netze sowie zu anderen wichtigen Themen.

