EQS-News: NFON AG: Profitabilitätssteigernde Maßnahmen wirken sich positiv auf das Ergebnis im ersten Quartal 2023 aus

NFON AG: Profitabilitätssteigernde Maßnahmen wirken sich positiv auf das Ergebnis im ersten Quartal 2023 aus Anstieg der wiederkehrenden Umsätze um 5,3 % auf 19,3 Mio. Euro im ersten Quartal 2023

Erneut gesteigerter Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von 93,1 %

Deutlich verbessertes bereinigtes EBITDA in Höhe von 2,0 Mio. Euro resultiert in einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,6 % gemessen am Umsatz

Fortschritte im Rahmen der strategischen Neuausrichtung legen Fundament für nachhaltig profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2023

Patrik Heider übernimmt Vorstandsvorsitz der NFON zum zweiten Quartal 2023 von Dr. Klaus von Rottkay München, 25. Mai 2023 – NFON, europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud, ist gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet und erzielte eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Fundament des Wachstums im ersten Quartal 2023 war erneut die erfolgreiche Neukundenakquise, während auch innerhalb des bestehenden Kundenstamms die installierten Nebenstellen (Seats) gesteigert werden konnten. Gleichzeitig trug die gezielte Erweiterung des Produkt-Portfolios sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden zum Umsatzanstieg bei. Die für NFON zentralen wiederkehrenden Umsätze verzeichneten daher ein Plus von 5,3 % auf 19,3 Mio. Euro (Vorjahr: 18,4 Mio. Euro). Demgegenüber konnten in Q1 2023 vergleichsweise geringe Einmalumsätze von 1,4 Mio. Euro erreicht werden. Infolgedessen erhöhte sich der Gesamtumsatz nur leicht um 2,6 % auf 20,8 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3 Mio. Euro). Aus gleichem Grund erhöhte sich jedoch der Anteil der margenstarken wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz entsprechend auf 93,1 % in den ersten drei Monaten 2023. Der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze unterstreicht die Loyalität der NFON-Kunden und bildet eine sehr starke Basis für die weitere Umsatzplanung. Die hohe Zufriedenheit mit den Lösungen der NFON-Gruppe für integrierte Business-Kommunikation unterstreicht auch die Seat-Entwicklung des ersten Quartals. Mit einem Seat-Wachstum von 6,6 % konnte die Anzahl der bei Kunden installierten Nebenstellen (Seats) auf 645.582 im ersten Quartal 2023 (Vorjahr: 605.651) gesteigert werden. Diese Entwicklung spiegelt maßgeblich die hohe Zufriedenheit der Bestandskunden mit den Lösungen für integrierte Business-Kommunikation wider. Zugleich untermauert der Anstieg der Seats den zunehmenden Bedarf an Cloud-Telefonanlagen im Geschäftskundenbereich. Mit dem Ziel, ein führender Anbieter für integrierte Business-Kommunikation in Europa zu werden, hat NFON im vergangenen Geschäftsjahr bereits wesentliche profitabilitätssteigernde Maßnahmen eingeleitet. Gleichzeitig setzte NFON einen strategischen Fokus auf die profitable Monetarisierung der im vergangenen Jahr getätigten Investitionen in das Produktportfolio sowie das Partnernetzwerk. Dies spiegelt sich in der positiven Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2023 wider. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich somit deutlich von 0,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 2,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2023. Vor Bereinigungen in Höhe von 0,1 Mio. Euro ergibt sich für den Berichtszeitraum ein EBITDA von 1,9 Mio. Euro (Vorjahr: -0,4 Mio. Euro). Dr. Klaus von Rottkay, der als CEO für die Entwicklung der NFON im ersten Quartal verantwortlich zeichnet, resümiert: „Wir blicken auf ein insgesamt erfolgreiches erstes Quartal 2023 zurück und sind stolz auf die bereits erzielten Fortschritte. Dies ist aus unserer Sicht jedoch erst den Beginn einer nachhaltig profitablen Unternehmensentwicklung unter der Leitung des neuen Vorstandsvorsitzenden Patrik Heider. Wir sehen NFON damit auf dem besten Weg, ein führender Anbieter für integrierte Business-Kommunikation in Europa zu werden.“ Mit Patrik Heider (49) hat NFON zum zweiten Quartal 2023 einen erfahrenen CEO gewonnen, der aufbauend auf einem starken Fundament die weitere strategische Ausrichtung definieren und die NFON-Gruppe in die nächste Wachstums- und Innovationsphase führen wird. Patrik Heider war zuletzt unter anderem als CEO der Softwarefirmen Thinkproject und riskmethods tätig und verantwortete als Vorstandssprecher sowie CFOO die erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek SE. Die vollständige Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2023 steht auf der Webseite der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Ergebnis für das erste Quartal 2023 im Überblick: Mio. Euro 3M 2023 3M 2022 Veränderung % Gesamtumsatz 20,8 20,3 2,6 Wiederkehrende Umsätze 19,3 18,4 5,3 Anteil wiederkehrender Umsätze 93,1% 90,7% Nicht-wiederkehrende Umsätze 1,4 1,9 -23,6 Anteil nicht-wiederkehrender Umsätze 6,9% 9,3% ARPU blended1 (in Euro) 9,80 9,98 -1,8 Anzahl Seats

(31. März) 645.582 605.651 6,6 EBITDA 1,9 -0,4 n/a Adj EBITDA 2,0 0,5 n/a 1 basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in jedem Jahr

Kontakt Investor Relations NFON AG

Claudius Krause

+49 611 205855 23

krause@cometis.de Medienkontakte NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/

