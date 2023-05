Nvidia: Kein Top in Sicht!

Der größte Profiteur des Wettrennens um Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit nicht Microsoft oder Google, sondern der Chipkonzern Nvidia. Bei der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen am Mittwoch, dem 23. Mai, gingen Nvidia-Chef Jensen Huang die Superlativen aus. Das Geschäft entwickele sich hervorragend. Dabei erhöht Nvidia seine Produktion erheblich, um der steigenden Nachfrage beizukommen. In Zahlen gegossen erwartet Huang für das laufende Quartal einen Umsatz von rund elf Milliarden Dollar. Das sind gut 50 Prozent mehr, als Analysten bisher erwartet hatten. Die Aktie von Nvidia legte zum Handelsstart am gestrigen Donnerstag um mehr als 24 Prozent zu. Dunkle Wolken entwickeln sich jedoch durch die US-Sanktionen gegen China. Nvidia gerät zunehmend in den Fokus des Konflikts zwischen China und den USA.

Zum Chart

Die Nvidia-Aktie hat seit 13. Oktober 2022 gut 252 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer der Nasdaq. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2023 von 237 bewertet und ist damit alles andere als billig. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Nvidia nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 US-Dollar am 13. Oktober 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 227,56 US-Dollar überwunden und weiterer Boden gutgemacht. Seit 23. März 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen, bevor der Kurs gestern quasi durch die Decke ging und ein neues All Time High bei 379,79 US-Dollar markierte. Die Halbleiter von Nvidia sind aktuell zwar das Maß aller Dinge, nach dem aktuellen Kursanstieg von 252 Prozent ist die Luft allerdings sehr dünn geworden.