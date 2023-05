Vermittler am Golf: Omans Sultan in Teheran eingetroffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Sultan des Oman, ein wichtiger Vermittler in der Golfregion, ist im Iran eingetroffen. Haitham bin Tarik landete am Sonntag am Hauptstadtflughafen Mehrabad in Teheran, wie Bilder des Staatsfernsehens zeigten. Bei seiner Ankunft zu dem zweitägigen Besuch trug das Staatsoberhaupt einen weißen Turban, gemäß omanischer Tradition Zeichen von Frieden und Freundschaft.

In einem Interview mit der saudischen Zeitung "Al-Schark al-Ausat" bezeichnete Omans Außenminister den Besuch des Sultans als historisch. Er erfolge "inmitten einer neuen und positiven Phase", sagte Minister Badr Albusaidi. Haitham bin Tarik ist seit 2020 Sultan des Oman, sein Vorgänger Kabus bin Said herrschte gut 50 Jahre.

Die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik und dem Oman sind historisch bedingt freundlich, das Königreich am Golf hatte sich immer wieder in der Vergangenheit als Mediator insbesondere mit den USA eingebracht. Jüngst vermittelte der Oman etwa im umstrittenen Gefangenentausch zwischen Belgien und dem Iran. Beobachter spekulierten auch über neue Gespräche, um Schwung in die festgefahren internationalen Atomverhandlungen mit dem Iran zu bringen.

Auf der Agenda dürften auch Gespräche über Wirtschaftsbeziehungen, die Konflikte in der Region sowie die Wiederannäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien stehen. Auch die belasteten Beziehungen zwischen Ägypten und Iran sollen nach einem Besuch des Sultans in Kairo künftig normalisiert werden. Die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./arb/raf/DP/he