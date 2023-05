Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsstart - Siltronic und SFC im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ruhigen Pfingsthandel dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstagmorgen zunächst zurückhalten. Impulse von der Wall Street fehlen - hier wurde tags zuvor nicht gehandelt. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 974 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.

Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Dax am Montag anfangs bis auf 16 079 Punkte getrieben, dann fehlten jedoch in einem dünnen Handel Anschlusskäufe, der Dax schloss leicht im Minus. Anleger wendeten sich nun wieder eher den klassischen Börsenthemen Unternehmensgewinne und Konjunkturdaten zu, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Aroundtown das Interesse auf sich ziehen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam im ersten Quartal sinkende Gebäudewerte und Verkäufe von Immobilien zu spüren. Der operative Gewinn (FFO 1) fiel um 5,3 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 21,6 Millionen Euro. Die Jahresziele wurden dennoch bestätigt. Die Aroundtown-Papiere stiegen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 0,4 Prozent.

Die Anteilsscheine von Siltronic legten auf Tradegate um 2 Prozent zu. Das Investmenthaus Jefferies stufte die Titel des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 75 auf 95 Euro. Analyst Constantin Hesse begründete seine Empfehlung mit dem Hinweis, dass die Aktie bereits einen Großteil negativer Nachrichten eingepreist habe. Zudem gebe es erste Anzeichen, dass der Geschäftszyklus die Talsohle erreicht haben könnte.

Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy erhielt gemeinsam mit einem indischen Partnerunternehmen einen Großauftrag vom indischen Verteidigungsministerium. Das anfängliche Auftragsvolumen beläuft sich auf über 17,5 Millionen Euro. Anfang März hatte SFC bereits einen ähnlich großen Auftrag der indischen Verteidigungsstreitkräfte erhalten. Die Aktien verteuerten sich auf Tradegate um 3,0 Prozent./edh/mis