Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch ihre Kursgewinne vom Vortag ausgebaut. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,41 Prozent auf 135,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,28 Prozent. An anderen Rentenmärkten im Euroraum gingen die Renditen zu Handelsbeginn ebenfalls überwiegend zurück.

Zur Wochenmitte dürften am Anleihemarkt Mai-Inflationsdaten aus Deutschland Beachtung finden, da sie für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von hoher Bedeutung sind. Sie stehen am frühen Nachmittag auf der Agenda.

Am Morgen gab es bereits Daten zu den Preisen von nach Deutschland importierten Gütern. Die waren im April kräftig gesunken.

In den USA veröffentlicht am Abend die Notenbank Federal Reserve ihren regelmäßigen Konjunkturbericht "Beige Book". Zudem melden sich zahlreiche Zentralbanker zu Wort.

Im Tagesverlauf soll außerdem über den unlängst erzielten Kompromiss zum US-Schuldenstreit im Repräsentantenhaus debattiert und anschließend abgestimmt werden./bgf/mis