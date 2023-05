EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies und onsemi unterzeichnen langfristigen SiC-Liefervertrag und vereinbaren Investitionen in SiC-Kapazitätserweiterung

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

Vitesco Technologies und onsemi unterzeichnen langfristigen SiC-Liefervertrag und vereinbaren Investitionen in SiC-Kapazitätserweiterung

Vitesco Technologies sichert sich SiC-Lieferkapazitäten im Wert von 1,75 Milliarden Euro, um das enorme Wachstum der Elektrifizierung zu ermöglichen

Durch eine 230 Millionen Euro Investition in Fertigungs ­ kapazitäten bei onsemi verschafft sich Vitesco Technologies Zugang zu dieser wichtigen Halbleitertechnologie

Zusätzlich zur gemeinsamen Investition in Fertigungs­kapazitäten werden die beiden Firmen bei der Optimierung von Antriebsinvertern kooperieren Regensburg (Deutschland), Scottsdale (Arizona, USA), 31. Mai 2023. Vitesco Technologies und onsemi meldeten heute ein langfristiges Lieferabkommen für Siliziumkarbid-Produkte (SiC) im Wert von 1,75 Milliarden Euro über zehn Jahre, um die Wachstumskurve in der Elektrifizierung durch entsprechende Lieferkapazitäten abzusichern. Vitesco Technologies, ein führender internationaler Hersteller moderner Antriebstechnologien und Elektrifizierungslösungen, investiert 230 Millionen Euro in Anlagen bei onsemi zur Herstellung von SiC-Boules, SiC-Wafern und zur Epitaxie, um SiC-Kapazitäten zu sichern. Basierend auf dieser Investition werden die Anlagen eingesetzt, um SiC-Wafer für den wachsenden Bedarf von Vitesco Technologies zu produzieren. Parallel dazu wird onsemi, ein führender Hersteller intelligenter Leistungs- und Sensortechnologie, weiterhin in erheblichem Umfang in die End-to-End-SiC-Lieferkette investieren. Vitesco Technologies und onsemi arbeiten zudem bei der Entwicklung von optimierten Kunden-Lösungen zusammen. Die hocheffizienten EliteSiC MOSFETS von onsemi werden dabei von Vitesco Technologies in Invertern und Antrieben eingesetzt, um die jüngsten Aufträge sowie zukünftige Projekte bedienen zu können. „Energieeffiziente Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid stehen vor einem enormen Nachfrageschub. Deshalb ist es für uns von strategischer Bedeutung, gemeinsam mit unserem Partner onsemi Zugriff auf den gesamten Wertschöpfungsprozess bei SiC zu haben. Durch die Beteiligung bekommen wir auf zehn Jahre und darüber hinaus Liefersicherheit bei einer Schlüsseltechnologie“, sagte Andreas Wolf, Vorstandsvorsitzender von Vitesco Technologies. Hassane El-Khoury, CEO von onsemi, ergänzte: „Mit dieser Zusammenarbeit kann Vitesco Technologies den Bedarf seiner Kunden nach größeren Reichweiten und mehr Leistung von Elektrofahrzeugen erfüllen. Onsemi stellt dafür herausragende Leistungsmerkmale, Qualität, Liefersicherheit und Fertigung im großen Maßstab bereit, die auf Jahrzehnten der Produktions­erfahrung bei Leistungshalbleitern für automobile Anwendungen in der Großserie beruhen.“ SiC-Halbleiter sind eine Schlüsseltechnologie für die Elektrifizierung, weil sie sehr effiziente Leistungselektroniken ermöglichen. Damit verkürzen sich die Ladezeiten, und die Reichweite von Elektroautos steigt. Vor allem bei hohen Spannungslagen wie 800 V sind SiC-Inverter effizienter als Silizium-Modelle. Da 800 V die Voraussetzung für ein schnelles und damit komfortables Hochvoltladen ist, steht der Rohstoff SiC am Anfang eines weltweiten Booms. ### Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9,07 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Innovationen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit seinem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensortechnik bereitstellt, um selbst komplexe Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist als Fortune-500®-Unternehmen anerkannt und im S&P-500®-Index enthalten. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.



