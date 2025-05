EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Ausblick aktualisiert

EQS-Ad-hoc: Daimler Truck Holding AG / Schlagwort(e): Prognose

Daimler Truck Holding AG: Ausblick aktualisiert



13.05.2025 / 19:59 CET/CEST

Leinfelden-Echterdingen – Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck“) mit starkem ersten Quartal in unbeständigen Zeiten; volumenbedingte Reduzierung des Ausblicks mit unveränderter Margenprognose.

Angesichts der aktuellen Marktdynamik und der erhöhten Nachfrageunsicherheit hat Daimler Truck die Prognose für den Markt für schwere Lkw der Klasse 8 in Nordamerika auf 260.000 bis 290.000 Einheiten angepasst (zuvor: 280.000 bis 320.000 Einheiten). Für das Segment Trucks North America erwartet der Konzern nun ein Absatzvolumen von 155.000 bis 175.000 Einheiten (zuvor: 180.000 bis 200.000 Einheiten). Dem liegt die Annahme von steigendem Kundenvertrauen und Bestellverhalten von derzeit niedrigem Niveau zu Grunde.

Trotz des reduzierten Absatzvolumens wird für Trucks North America für das Gesamtjahr weiterhin eine Profitabilität zwischen 11 % und 13 % erwartet, was die starke Widerstandsfähigkeit des nordamerikanischen Geschäfts unterstreicht. Aufgrund der Unsicherheit der gesamtwirtschaftlichen Situation in Nordamerika und der daraus resultierenden negativen Auswirkung auf die Risikokosten passt Daimler Truck den Ausblick der bereinigten Eigenkapitalrendite (adj. ROE) von Financial Services für das Gesamtjahr auf 6 % bis 8 % an (zuvor 8 % - 10 %). Für alle anderen Segmente bleibt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 unverändert.

Auf Konzernebene hat die reduzierte Absatzerwartung in Nordamerika folgende Auswirkungen: Das bereinigte Konzern-EBIT wird nun zwischen –5 % und +5 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet – gegenüber der vorherigen Prognose von +5 % bis +15 %. Der Konzernabsatz wird voraussichtlich zwischen 430.000 und 460.000 Einheiten liegen (zuvor 460.000 bis 480.000 Einheiten). Der Umsatz des Industriegeschäfts wird auf 48 bis 51 Mrd. € prognostiziert (zuvor 52 bis 54 Mrd. €).

Insgesamt erwartet der Konzern für 2025 weiterhin ein operativ stabiles Ergebnis im Vergleich zu 2024 mit einer bereinigten Umsatzrendite zwischen 8 % und 10 % im Industriegeschäft.

Die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 steht unter dem Vorbehalt weiterer makroökonomischer und geopolitischer Entwicklungen. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass Daimler Truck weiterhin im Rahmen des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) operieren kann. Weitere potenzielle Auswirkungen aus den laufenden Diskussionen über das China-Geschäft sind nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 lauten wie folgt:

Daimler Truck Group, bereinigtes EBIT: 1.164 Mio. € (Konsensus: 1.027 Mio. €)

Industriegeschäft, Umsatz: 11.558 Mio. € (Konsensus: 11.459 Mio. €)

Industriegeschäft, bereinigte Umsatzrendite: 9,6 % (Konsensus: 8,5 %)

Industriegeschäft, Free Cash Flow: 33 Mio. € (Konsensus: 341 Mio. €)



Für die einzelnen Segmente lauten die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 wie folgt:

Trucks North America

Bereinigtes EBIT: 778 Mio. € (Konsensus: 651 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite:14,4 % (Konsensus: 12,4 %)

Mercedes-Benz Trucks

Bereinigtes EBIT: 238 Mio. € (Konsensus: 252 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite: 5,4 % (Konsensus: 5,6 %)

Trucks Asia

Bereinigtes EBIT: 64 Mio. € (Konsensus: 52 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite: 5,4 % (Konsensus: 4,1 %)

Daimler Buses

Bereinigtes EBIT: 126 Mio. € (Konsensus: 103 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite: 9,4 % (Konsensus: 8,1 %)

Financial Services

Bereinigtes EBIT: 55 Mio. € (Konsensus: 51 Mio. €)

Bereinigte Eigenkapitalrendite: 7,3 %

Die Begriffe „bereinigtes EBIT (adj. EBIT)“, „bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS)“, „bereinigte Eigenkapitalrendite (adj. ROE)“ und „Free Cash Flow“ sind im Daimler Truck Geschäftsbericht 2024 ab Seite 40 definiert.

